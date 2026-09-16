Vox reclama al Gobierno "reglas de enfrentamiento claras" para los guardias civiles frente al narcotráfico

La portavoz adjunta del grupo parlamentario VOX, Paula Badanelli, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento andaluz, Paula Badanelli, ha pedido "reglas de enfrentamiento claras" para los guardias civiles durante su trabajo "combatiendo contra el narcotráfico". En esta línea, ha defendido la necesidad de "dar herramientas y un marco jurídico adecuado" a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado.

"Queremos reglas de enfrentamiento claras que den seguridad jurídica a los guardias civiles para que no tengan que dudar si disparar cuando su vida está en juego", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en la Cámara andaluz.

Badanelli ha señalado el "incremento de la inseguridad" en Andalucía como consecuencia del narcotráfico y ha criticado la "falta de acción" por parte del Gobierno central, en específico del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Me gustaría saber que, si fuese su hermano o su hijo, el señor Marlaska, o qué pensaría Sánchez, ¿no?, si fuera una de sus hijas las que tiene que ir al mar a perseguir a una narcolancha con un bote para que luego se lo lleven por delante y le cueste la vida", ha aseverado.

"Contra el narco, no valen tirachinas, o les damos herramientas y un marco jurídico adecuado para que puedan combatir con las mismas armas que combaten ellos o estamos mandando a la muerte", ha remarcado.

Ante esta situación, Badanelli ha insistido en reconocer a los guardias civiles como "profesión de riesgo". "Cuando Vox llegue al Gobierno, siempre estaremos desproporcionadamente del lado del bien, que son nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y son los ciudadanos. Nosotros queremos que sea una profesión de riesgo algo que es obvio que lo es", ha reafirmado.

En paralelo, la portavoz adjunta de Vox ha extendido las críticas al Gobierno por la crisis migratoria de Ceuta. Badanelli ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el culpable" de la situación. Al mismo tiempo, ha explicado que la Junta "tiene escasas competencias en ese asunto".

"Vamos a traer al Pleno, dentro de las competencias de la Junta, algunos asuntos que creemos que son importantes para intentar evitar que Andalucía salga perjudicada de la crisis de Ceuta", ha señalado.