Vox reclama más seguridad en Puente Genil (Córdoba) tras "una oleada" de asaltos.

CÓRDOBA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Vox en Puente Genil, Saulo Moyano, ha pedido más responsabilidad por parte del Ayuntamiento de la localidad ante "la oleada" de asaltos y robos que apunta se han producido en "las últimas semanas".

"Tenemos constancia de los actos vandálicos que han sufrido en las últimas semanas comercios y empresas de Puente Genil. No podemos permitir que esto suceda así, más aún en una época en la que nuestra localidad está teniendo más visitas como viene siendo habitual en la época navideña", ha explicado Moyano este martes a través de un comunicado.

Asimismo, ha destacado que "los vecinos de nuestra localidad pagan sus impuestos religiosamente para que tengan que pasear por las calles con inseguridad, el miedo quita libertad y eso no es justo. Ya de por sí para nuestros comerciantes es difícil levantar cada día la persiana como para que encima no tenga seguridad y sufran este tipo de robos y vandalismo".

Moyano ha asegurado que "nuestros vecinos nos reclaman constantemente que busquemos soluciones y que llevemos a la administración local este problema. El alcalde, Esteban Morales, no puede mirar para otro lado, no puede agachar los brazos como si no para nada".

"¿Qué le vamos a vender a nuestros visitantes? Le decimos que vengan a ver las luces navideñas, para que compren en nuestros comercios, para que nuestra localidad tenga el impulso económico necesario y sin embargo saben que vienen a una ciudad que está teniendo robos e inseguridad", ha sostenido.

Moyano ha señalado además que "es de urgencia que se haga un plan de seguridad y aplicarlo cuanto antes, no podemos permitir más robos en comercios, casas y vehículos. Es responsabilidad de este ayuntamiento que nuestros vecinos se sientan seguros, la seguridad es libertad y el dinero que pagan religiosamente nuestros vecinos deben ir a resolver lo que le verdad les importa y les preocupa".