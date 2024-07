Vox reclama al PP en Andalucía "soluciones urgentes" para las viviendas de Las Moreras en Córdoba

CÓRDOBA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox Córdoba reclama al PP en Andalucía "soluciones urgentes" para las viviendas del barrio de las Moreras de la capital, "un barrio abandonado" y "donde es habitual ver viviendas con grietas, humedades, malezas y suciedad en las zonas ajardinadas, plagas de ratas y cucarachas, barqueras y bajantes colapasados".

En este sentido, el diputado por Córdoba en el grupo parlamentario de Vox en Andalucía Alejandro Hernández, ha mostrado su oposición a la "filosofía" del Plan Ecovivienda, promulgado en propósito de la eficiencia y sostenibilidad de las viviendas, "porque cuando tenemos diez de los quince barrios más pobres de España en Andalucía, entendemos que condicionar la ayuda a estos barrios o a otros que se escapan por poco al mantra de la sostenibilidad energética es inconcluyente".

Hernández ha explicado que "conviene no perder de vista que muchos edificios de estos barrios no cuentan con ascensor o cuentan con problemas estructurales o de saneamiento mucho más graves que no están sujetos a la sostenibilidad que recoge el citado plan".

Según el parlamentario, "el Plan Ecovivienda se encamina dentro de ese plan 2030 que es un plan confeccionado por los socialistas, un plan continuista con las políticas socialistas que tan nefastas han sido para Andalucía y que tanto no se cansan ustedes en recordar".

El diputado autonómico de Vox por Córdoba ha puesto como ejemplo a la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio, Rocío Díaz, el barrio de Las Moreras en Córdoba, "un barrio abandonado" en el que "habitan diez mil vecinos, y "donde es habitual ver viviendas con grietas, humedades, malezas y suciedad en las zonas ajardinadas, plagas de ratas y cucarachas, barqueras y bajantes colapasados".

Por último, Hernández ha explicado que "las asociaciones vecinales, los vecinos en general de Las Moreras, reclaman al Ayuntamiento y a la Junta que es titular de las gran mayoría de las viviendas, soluciones urgentes, por cierto ninguna de estas viviendas tiene ascensor, por lo que le digo que no se le puede hablar a estos vecinos de sostenibilidad energética cuando tienen otros problemas muchos más graves que solucionar".