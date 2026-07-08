Vox reclama al PP que asuma "la perspectiva de familia" en el Ayuntamiento de Granada como se hará en la Junta

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha reclamado al gobierno local, del PP, que "asuma" la perspectiva de familia en todas las políticas como va a hacerse en la Junta de Andalucía tras el pacto entre ambas formaciones y que "se comprometa realmente con el apoyo a la maternidad, el fomento de la natalidad y la defensa de la vida".

Vox ha mostrado su "satisfacción" ante el anuncio del equipo de gobierno sobre las primeras resoluciones de la ayuda a la natalidad promovidas "gracias a una moción de Vox aprobada en el Pleno ordinario de abril de 2024".

"Con nuestra iniciativa hemos conseguido que más de doscientas familias granadinas se beneficien de esta ayuda por nacimiento o adopción, aunque recalcamos que la cantidad de 200 euros es del todo insuficiente y es necesario incrementarla en los próximos presupuestos, algo que podría conseguirse, por ejemplo, destinando el dinero del gasto superfluo o de la promoción ideológica a lo que realmente interesa a los granadinos: el apoyo a las familias con recién nacidos", ha dicho la portavoz del grupo, Beatriz Sánchez Agustino.

"Somos el único partido que plantea el problema del invierno demográfico que sufre España y, por supuesto, también Granada. Fruto de esta preocupación se presentó, entre otras muchas iniciativas, la moción para fomento de la natalidad y apoyo a la maternidad. De esta, el equipo de gobierno solo ha desarrollado el punto relativo a la ayuda económica".

"Reprochamos que no se hayan llevado a cabo el resto de propuestas, como el servicio de apoyo a la maternidad o el diagnóstico sobre la situación de las familias en el municipio", ha destacado Beatriz Sánchez Agustino.

En este contexto, ha exigido al gobierno municipal que "asuma la perspectiva de familia en todas las políticas del Ayuntamiento".