Vox reclama la publicación anual del número de alumnos con TEA en Andalucía y los recursos destinados a su atención

Archivo - El parlamentario andaluz de Vox Antonio Sevilla. (Foto de archivo). - VOX - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica solicitando a la Junta "la publicación anual del número de alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) desglosado por centro educativo, municipio y provincia, así como los recursos humanos y materiales destinados a su atención".

Además, con esta iniciativa, Vox insta al Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) a "poner dicho informe a disposición de las asociaciones representativas de familias y personas con TEA, garantizando de esta manera la transparencia y accesibilidad".

En un comunicado difundido este sábado, el parlamentario andaluz de Vox y portavoz de su grupo en la comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Antonio Sevilla, ha advertido de que en Andalucía el número de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) "no ha dejado de crecer en los últimos años".

Al hilo, ha subrayado que los alumnos con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) "requieren una atención educativa personalizada y recursos específicos para garantizar su pleno desarrollo".

Sin embargo, el parlamentario de Vox ha señalado que las familias y asociaciones representativas de estos alumnos "no disponen de datos oficiales desglosados que permitan conocer con precisión cuántos estudiantes con TEA hay en cada centro, municipio o provincia andaluza", así como "tampoco saben qué medios humanos y materiales se destinan a su atención".

"Esta opacidad ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones como la Federación Autismo Andalucía, que reconocen la enorme dificultad de acceder a información básica y necesaria para poder ejercer una adecuada labor de apoyo y seguimiento", ha comentado el portavoz de Vox.

El parlamentario del partido de Santiago Abascal ha advertido de que "la ausencia de datos transparentes no solo impide a las asociaciones planificar sus actuaciones", sino que "también priva al Parlamento de la posibilidad de evaluar si el Gobierno de Moreno Bonilla está cumpliendo con sus obligaciones en materia de igualdad de oportunidades".

Asimismo, Sevilla ha denunciado que el PP-A "repite los mismos errores de gestión que caracterizaron a los anteriores ejecutivos socialistas", es decir, "más presupuesto en propaganda, pero sin una planificación seria ni transparente que permita evaluar los resultados".

Por su parte, las familias de alumnos con autismo "siguen padeciendo ratios inasumibles en las aulas, falta de especialistas y carencias materiales que se prolongan curso tras curso", ha abundado el parlamentario de Vox.

Ante esta situación, Antonio Sevilla ha criticado que, "en pleno siglo XXI", las asociaciones y familias "tengan que reclamar sin éxito datos que deberían ser públicos, actualizados y accesibles", y frente a ello ha reivindicado que "la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones imprescindibles para garantizar la igualdad entre los alumnos andaluces, independientemente de donde residan".

Finalmente, el diputado de Vox ha solicitado a la Junta de Andalucía que "abandone la opacidad" y "publique de manera regular y detallada la información relativa a los alumnos con TEA y a los recursos destinados a su atención".