Vox recomienda al Gobierno andaluz que debe tener "muy satisfechas" a las fuerzas de las que depende "la estabilidad"

CÓRDOBA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox y presidente del partido en Córdoba, Alejandro Hernández, ha manifestado este viernes que si él fuera el gobierno de la Junta "una de las preocupaciones sería tener muy satisfechas a las fuerzas parlamentarias de las que depende la estabilidad del gobierno". "Me pensaría mucho llevar al Parlamento una iniciativa sin un consenso previo", ha subrayado.

Así lo ha subrayado Hernández en Córdoba tras reunirse con comerciantes, después de que el miércoles el Pleno del Parlamento andaluz aprobara la enmienda a la totalidad que Adelante Andalucía presentó al proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) del Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs), merced a la abstención de Vox y al apoyo a dicha enmienda del PSOE-A y los diputados no adscritos.

Ante ello, considera que "no se pueden cargar las tintas sobre Vox", de manera que "el Gobierno no puede firmar documentos que ofenden profundamente la esencia de lo que es Vox y representa Vox y, por supuesto, a nuestros votantes y hacer como si no ha pasado nada".

En este sentido, "como ha dicho el actual portavoz del partido, aquí la cuestión son los incumplimientos y tendrán que atenerse a lo que se acordó", ha remarcado Hernández.

Al respecto, ha señalado que en el PP y Cs "deben tener claro que Vox no está obligado a seguir a pies juntillas lo que dice la Junta", mientras que "el gobierno de Juanma Moreno debe cumplir lo acordado con Vox", de modo que "está por ver" la vuelta al diálogo.