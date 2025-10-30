Vox recrimina a la Junta "no preparar" a Andalucía para fuertes lluvias: "Lo llaman cambio climático; es negligencia"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado este jueves después del episodio de lluvias torrenciales que se vivió el miércoles en provincias occidentales de Andalucía que el Gobierno andaluz "no se ha molestado en preparar Andalucía para las lluvias pese al desastre del año pasado que se llevó vidas por delante", en referencia a la DANA que asoló la provincia de Valencia hace un año.

Gavira ha señalado que si a estos fenómenos meteorológicos "algunos lo llaman cambio climático", en el caso de su partido "nosotros lo llamamos negligencia política", por lo que ha advertido de "la importancia de la prevención ante las próximas lluvias que puedan producirse".

Ha advertido el portavoz parlamentario de Vox tras las inundaciones registradas en provincias como Huelva y Sevilla este miércoles que se ha puesto de manifiesto que "estas primeras lluvias han colapsado, por ejemplo, la ciudad de Sevilla", pero "las próximas lluvias podrían provocar el desbordamiento de ríos", según una nota de este partido.

Gavira ha recordado que hace un año el Grupo Popular en el Parlamento autonómico "rechazó prácticamente toda nuestra moción" relativa a política general en materia de agua, para precisar que en su contenido se abogaba por "la elaboración de planes de actuación local ante el riesgo de inundación, especialmente, en aquellos municipios afectados por puntos críticos de inundaciones".

Ha criticado que en esa iniciativa parlamentaria la respuesta del PP fue que "rechazara prevenir inundaciones ante lluvias torrenciales, realizar las obras pertinentes y tramitar con carácter urgente todas las actuaciones hidráulicas de la región de Andalucía sobre las que ostenta competencias exclusivas".

Gavira ha recriminado también al PSOE que su reacción fuera de "rechazo a realizar, de manera urgente, una planificación adecuada que abarque el mantenimiento y la limpieza del cauce fluvial del río Guadalhorce y sus afluentes, especialmente el río Campanillas, así como la construcción y ampliación de las infraestructuras hidráulicas necesarias".