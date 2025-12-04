Vox se reivindica este 4D como alternativa en una Andalucía que tiene los "mismos problemas" tras gobiernos de PSOE y PP

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 3 de diciembre de 2025, en Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reivindicado este jueves, 4 de diciembre, en el que se conmemora el Día de la Bandera de Andalucía, que su formación política encarna "otra forma de gobernar" alternativa a la del PSOE-A y PP-A, a quienes ha reprochado que la comunidad autónoma mantiene "los mismos problemas de siempre" tras sus años en la Junta.

Así lo ha señalado el dirigente de Vox en una atención a medios en el Parlamento en la que ha recordado que este 4 de diciembre se cumplen 48 años del día de 1977 en el que "andaluces salieron a la calle a decir que los andaluces no somos menos que el resto de los españoles, y a pedir, en definitiva, igualdad", ha agregado.

Manuel Gavira, que no ha asistido al acto institucional por el Día de la Bandera organizado por la Junta en el Palacio de San Telmo, ha puntualizado que los andaluces también pidieron y dijeron "otras cosas" aquel día, como que querían "empleo y acabar con el paro", y al respecto ha lamentado que "hoy Andalucía sigue liderando el paro en nuestra nación".

"Seguimos siendo los campeones del desempleo en España", ha incidido el portavoz de Vox antes de agregar que también se decía ese 4 de diciembre, "hace 48 años, que volviesen los emigrantes que habían ido a ganarse la vida fuera de Andalucía", y "a día de hoy no hay ningún andaluz que negará que nuestros jóvenes se siguen marchando fuera de nuestra tierra para buscarse la vida, incluso el personal sanitario que tanto necesitamos en Andalucía", ha advertido.

Manuel Gavira ha apuntado también que aquel día de 1977 "los andaluces pedían medicina y hospitales, y a día de hoy todos los andaluces sabemos los problemas que hay con la atención sanitaria que recibimos de la administración de (Juanma) Moreno Bonilla", y "ese día de 1977 se decía 'pan y prosperidad', y en Andalucía hoy hay más pobreza que hace 15 años", y desde que Juanma Moreno (PP-A) "es presidente, un 4% más de exclusión social", ha apostillado el representante de Vox.

Asimismo, ha puesto de relieve que "también se decía ese día de 1977 que había que trabajar la tierra, y hoy ni 'populares' ni socialistas en Bruselas nos permiten trabajar el campo", y "que había que acabar con todos los que chupan del bote, y hoy Andalucía y España, por supuesto, tenemos más políticos que nunca", ha continuado.

"Y se decía en 1977 también que había que acabar con tanto bribón, y todos conocemos los escándalos de Andalucía vinculados con la corrupción del Partido Socialista y, en las últimas semanas, del Partido Popular de Moreno Bonilla", ha seguido relatando el portavoz de Vox para concluir que "estamos hablando de 1977, pero podríamos estar hablando de 2025, y por la Administración andaluza solo han pasado 'populares' y socialistas".

Así, Manuel Gavira ha finalizado sentenciando que "tenemos los mismos problemas de siempre, da igual quién nos gobierne", y desde Vox quieren trasladar "a los andaluces que hay otra forma de gobernar y otra forma para mejorar Andalucía".