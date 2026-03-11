Vox replica a Moreno que sí tiene "soluciones" a los problemas y le reprocha su "sumisión al socialismo"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rodrigo Alonso, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los gru - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha replicado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que sí tiene "soluciones" a los problemas de los andaluces y le ha reprochado su "sumisión al socialismo".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, se ha pronunciado así después de que Moreno manifestara el pasado lunes, durante una entrevista en el programa de televisión 'El Hormiguero', que Vox e un partido que sólo señala los problemas, pero que luego no tiene soluciones y no sabe gestionar.

Alonso ha manifestado que Vox tiene un "elenco de soluciones" para los diferentes problemas que hay en Andalucía y ha indicado que lo que ocurre con Juanma Moreno es que no quiere "abandonar las políticas" de los socialistas.

"Está anclado en la política socialista y en seguir gestionando la política socialista", ha señalado Alonso, quien ha indicado que el PP ha "abandonado cualquier principion y es un partido sumiso al PSOE".