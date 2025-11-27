Vox reprocha a Moreno "una Andalucía que no nos gusta": de "empleo precario" y problemas en sanidad y vivienda

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este jueves durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, le ha reprochado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su intervención del Debate sobre el Estado de la Comunidad, que la herencia de su gestión deja "una Andalucía que no nos gusta absolutamente nada".

Ha desmenuzado la gestión de Moreno al frente de la Junta de Andalucía evaluándola desde la perspectiva del empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la corrupción y la desconfianza política y la inmigración ilegal, para lamentar "esta es la Andalucía que ustedes le van a dejar a nuestros hijos".

Con esos cinco parámetros sobre la mesa las conclusiones que ha arrojado Gavira a Moreno ha sido concluir que "hay problemas en el empleo", que éste además es "precario y de bajo salario", que hay "problemas en la atención sanitaria", ámbito donde ha asegurado que "usted que no tiene fe ni en lo que hace", antes de abordar que en vivienda "ni siquiera ejecuta lo presupuestado y que lo único que hace es hacer caja".

El portavoz de Vox en Andalucía ha seguido en su retrato para recriminarle al presidente de la Junta que "poquito a poco" hay que ir desechando la idea de que "la corrupción al parecer se había desterrado" en referencia al caso Mascarillas que ha afectado a la Diputación de Almería.

Mientras, en inmigración ha lamentado el fomento de "la ilegal" que trae consigo "inseguridad en las calles" o "nacionalizaciones para alterar el censo electoral", para preguntarse en voz alta "qué hacemos con la inmigración que no contribuya", antes de advertirle a Moreno que "no puede seguir tomándole el pelo a los españoles".

Ha apelado Gavira al pacto de investidura firmado en la Generalitat Valenciana para que el PP siga al frente de esta institución para cuestionar a Moreno si "firmará lo que ha firmado hoy su compañero de Valencia", por lo que se ha respondido de forma retórica que "lo firmará", convencido de que "lo creerá o no, pero lo firmará", aun cuando ha sostenido que "ustedes solo se oponen a la inmigración ilegal cuando hay una cámara delante".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))