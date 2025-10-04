Vox Sevilla asegura que hay "una degradación generalizada" de los servicios públicos "más básicos"

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Sevilla, Javier Navarro, ha reprochado este sábado "la degradación generalizada de los servicios públicos más básicos y fundamentales por parte de quienes más dicen defender lo "público y quienes más hablan de derechos". "Pero la realidad va por otro lado".

Según sus palabras, recogidas en una nota de prensa, "hablan de ciudades de quince minutos y demonizan los coches pero convierten el transporte en tren en deporte de alto riesgo". De hecho, Navarro ha lamentado que muchos pueblos de la provincia "siguen sin un adecuado servicio de trenes y autobuses".

Entre los más afectados, estudiantes y trabajadores. "A los socialistas se les llena la boca hablando de defender a los pobres, pero lo cierto es que sólo gobiernan para los más ricos mientras han derrochado el dinero público en sobornos y juergas con prostitutas y drogas para luego hablar de feminismo", ha sostenido Navarro.

Asimismo, el presidente provincial de Vox ha referido cuestiones como "la falta de acceso a la vivienda", así como "la delincuencia y la inseguridad generalizadas". "Se está creando un ambiente cada vez más enrarecido e insoportable. Son resultados lógicos de las ruinosas políticas del bipartidismo".