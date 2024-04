Vox subraya su postura "en contra" de una posible tasa turística en Andalucía de la que "nadie tiene claro nada"

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha querido dejar claro este martes que la postura de su partido en relación a la posible implantación de una tasa turística en la comunidad autónoma se sitúa "en contra" de la misma, porque "nadie tiene claro nada" en relación a dicho tributo y "qué es lo que quieren hacer" con esa medida.

En un comunicado, el representante de Vox se ha pronunciado así dos días antes de una comparecencia prevista del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, en comisión parlamentaria para abordar este asunto de la posible tasa turística.

Manuel Gavira ha sostenido que Vox "no puede apoyar una medida que no se sabe a quién se va a dirigir, si a los propios andaluces, que somos los que básicamente viajamos y vacacionamos en Andalucía, o a los que vienen de fuera", y "tampoco se tiene claro cómo repercutiría al que viene por motivos de trabajo".

"Nadie tiene claro nada" sobre esta tasa turística ante la que "el sector" y "los propios hoteleros" se sitúan "en contra", ha apostillado el portavoz parlamentario de Vox, quien en esa línea ha justificado su rechazo a la implantación de ese tributo en razones como que "no la quiere el sector, no está clara", y porque desde Vox piensan que "Andalucía está en un momento en el que puede hacer todas las actuaciones necesarias para tener un turismo de calidad", y con esta tasa lo que se estaría haciendo es "grabando y lastrando a un sector que es puntero" en la región, "en el que somos líderes y que conviene proteger, pero no gravar con un nuevo impuesto", ha remachado.

En este sentido, Gavira ha exigido "llamar a las cosas por su nombre", puntualizando que "no es una tasa, es un impuesto", y "tasa es el término con lo que quieren disimular de lo que realmente estamos hablando".

Finalmente, el portavoz de Vox ha defendido que "es importante que los andaluces tengan claro y se les explique que el turismo de masas no se va a arreglar con la tasa turística, como pretenden hacer creer desde los grupos de izquierda e izquierda radical", según ha apostillado para concluir.