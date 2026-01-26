Vox, tras suspenderse el homenaje de estado en Huelva: "Los familiares no quieren ver la cara ni a Sánchez ni a Moreno"

Manuel Gavira atiende a los periodistas en Jaén. - VOX ANDALUCÍA

JAÉN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este lunes que la suspensión del homenaje de estado que estaba previsto el 31 de enero en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se debe a que "los familiares no quieren ver en la cara ni a Sánchez ni a Moreno".

Así lo ha indicado en Jaén después de que la Junta informase este domingo de que había acordado con el Gobierno posponer ese acto debido a que una amplia mayoría de familiares no podrán asistir y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante.

En una atención a medios, Gavira se ha referido "a la tragedia" ocurrida hace poco más de una semana y ha afirmado que "la responsabilidad está clara ya": "Es de las infraestructuras, es de la vía, es, por tanto, de Adif; es por tanto de Puente y es por tanto de Sánchez no hay más estamos gobernados por un gobierno, nunca mejor dicho criminal y corrupto", ha señalado.

Al hilo, ha afirmado que no se puede "esconder la responsabilidad de los políticos detrás de las víctimas" porque "lo que quieren es saber qué ha pasado y depurar las responsabilidades". En este contexto, ha justificado la "querella contra la expresidenta de Adif y contra el actual presidente de Adif" presentada por Vox "para saber la responsabilidad que han tenido en este siniestro".

"La noticia de las últimas horas es cómo Sánchez y Moreno Bonilla han suspendido ese funeral, ese homenaje de Estado, que era un homenaje de Estado y un funeral para los políticos. Por eso las víctimas le han dicho que no", ha declarado.

Ha indicado que "ahora están 'populares' y socialistas intentando apropiarse del relato" de por qué no se va a realizar. Y, en su opinión, "la respuesta es mucho más sencilla: es que los familiares de las víctimas no quieren ver en la cara ni a Sánchez ni a Moreno Bonilla".

Gavira, además, ha apuntado que "cuando los familiares de las víctimas vayan al juzgado competente, van a hacer dos cosas": "determinar quién es o sobre quién recae la responsabilidad", que atribuye "al Gobierno de España en definitiva", y "determinar por qué la ayuda a la alvia llegó muy tarde".

"Y digo esto porque el Gobierno de Andalucía ha dicho que los 45 fallecidos fueron en el acto. Y ya todos los andaluces y todos los españoles hemos escuchado a ese bombero, por ejemplo, también a otras víctimas reconocer que cuando llegó la Guardia Civil, que cuando llegaron los bomberos, hubo fallecimientos posteriores", ha explicado.

De ahí que, según ha recalcado, "los andaluces, y en este caso los onubenses concretamente, que ha sido la provincia, la tierra de Andalucía donde más víctimas ha habido, no quieren verle la cara ni a Sánchez ni a Moreno".

"El luto es para las familias y los políticos tienen que hacer una cosa muy sencilla, que es saber y trasladar lo que ha sucedido y, por supuesto, depurar las responsabilidades. Todo lo demás, insisto, es lo que no se puede hacer, esconderse detrás de las víctimas o intentar mirar para otro lado o intentar demorar las respuesta. Y eso en una sociedad avanzada y democrática como la española, evidentemente no cabe", ha concluido.