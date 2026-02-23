Vox traslada al Parlamento andaluz su rechazo a la "implantación del menú halal en comedores escolares y hospitales"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, en una foto de archivo. - VOX ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para que se rechace "la implantación del menú halal en cualquier centro público", como un colegio o un hospital, "por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres".

Así lo ha anunciado este lunes el grupo parlamentario en un comunicado en el que han explicado que Vox responde así al "proyecto de real decreto por el que el Gobierno de España pretende imponer estas prácticas islamistas".

"Los extranjeros que han venido a España tienen la obligación de respetar y adaptarse a la cultura y las tradiciones del país que con tanta generosidad los ha acogido; y en ningún caso debe contemplarse como opción que sea el país de acogida el que tenga que adaptarse a las costumbres de los extranjeros", sostienen desde Vox.

La iniciativa de dicho grupo señala que "lo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende disfrazar de tolerancia no es más que otro paso más hacia la imposición del multiculturalismo que tan nefastos resultados ha tenido a lo largo de toda Europa".

Para Vox, "la imposición del menú halal en centros escolares públicos y hospitales no traerá consigo un mayor respeto a las diferencias", sino que es "otro paso hacia el establecimiento de la cultura islámica, que es una amenaza nuestra identidad, nuestra libertad e incluso nuestros derechos más básicos".

En este sentido, Vox defiende que desde el Parlamento de Andalucía se "promueva activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas, y se apoye a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial locales".

Desde Vox también sostienen que "las políticas migratorias del bipartidismo han llevado a que muchos barrios españoles no sean reconocidos por sus vecinos de toda la vida, y que la degradación y la inseguridad se disparen en estas zonas".

"Lo que hoy parece una concesión inofensiva, mañana puede ser la imposición de otras prácticas y costumbres islámicas como la degradación de las mujeres o la imposición de cárceles de tela, y otras imposiciones islamistas que una inmensa mayoría de españoles rechazan de forma absoluta", manifiestan también desde Vox en esta iniciativa parlamentaria.