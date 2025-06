Vox trasladará al comisario de Agricultura el "escándalo de arrancar olivos" en Jaén para instalar plantas solares

LOPERA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Vox ha señalado que trasladará al comisario de Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, el "escándalo" que supone que la "expropiación" de terrenos y que "se arranquen olivos" en la provincia de Jaén para la instalación de plantas fotovoltaicas.

Así lo ha indicado la eurodiputada por Vox Mireia Borrás, quien ha visitado este lunes una cooperativa oleícola en Lopera, uno de los municipios donde se promueve este tipo de proyectos, que ha causado rechazo y que afectados han llevado a los tribunales.

Critican la declaración de interés público por parte de la Junta que permite expropiar, y condicionar así la negogiación, así como el hecho de que "se trocean" para no sobrepasar la superficie por la que la declaración de impacto ambiental estaría a cargo del Gobierno de España.

Borrás ha considerado que "lo que está ocurriendo en Jaén es un escándalo", según ha informado Vox. "Sánchez impone su agenda verde y el PP de Moreno Bonilla ejecuta en Andalucía la destrucción del olivar tradicional. Se arrancan miles de olivos centenarios para imponer megaplantas solares que solo perjudican al campo", ha dicho.

Además, ha anunciado que el miércoles llevará al comisario de Agricultura "esta problemática" y lo invitará "a Jaén para que vea con sus propios ojos cómo esta tierra fértil y rica no puede ser expropiada para que una agenda suicida se cumpla".

"Desde Vox hemos pedido también que el Parlamento Europeo debata esta barbaridad en la Comisión de Peticiones. Ahora veremos qué hacen el resto de partidos", ha manifestado la eurodiputada.

CIUDADANOS

Ésta no es la única formación que cuestiona estos proyectos y, por ejemplo, desde Ciudadanos (CS) se ha destacado que "las energías renovables deben desarrollarse sin arrasar nuestro campo". Algo que su secretario general, Carlos Pérez-Nievas, pudo transmitir la semana pasada de manera directa a los afectados en una visita a Lopera.

El objetivo de la visita fue trasladar el apoyo de CS a los vecinos, agricultores y cooperativas de la provincia de Jaén que se oponen a la destrucción de su principal fuente de riqueza y de identidad, según explicó el partido.

"Defendemos sin reservas el desarrollo de las energías renovables, pero no a costa de destruir el entorno rural y nuestro patrimonio natural", afirmó Pérez-Nievas, quien reclamó a la Junta de Andalucía reconsidere su postura y priorice la instalación de placas solares en terrenos baldíos o zonas sin valor agrícola, en lugar de poner en riesgo la economía y la cultura de la provincia.

Además, el líder de Ciudadanos subrayó que la defensa del olivar no es solo una cuestión económica, sino también cultural y social. "No podemos permitir que en nombre de la transición energética se arranquen olivos centenarios que forman parte de la historia y la identidad de Jaén", recalcó, no sin pedir a las administraciones "sensibilidad, diálogo y respeto por quienes llevan siglos cuidando este territorio".