Vox: "Lo único que preocupa a Moreno de la atención sanitaria" a los andaluces es "no perder un voto"

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este martes que "lo único que le preocupa" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en relación a "la atención sanitaria" que reciben los andaluces es "no perder un voto".

Así lo ha manifestado el portavoz de Vox en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha acusado al presidente andaluz de haber estado "mintiendo" al decir que "conoció hace unos pocos días el problema que hay en el cribado del cáncer de mama que están sufriendo las andaluzas".

"Ha mentido porque las propias afectadas ya han dicho que venían denunciando desde hace meses que la Administración andaluza conocía, efectivamente, los problemas que hay en el cribado del cáncer de mama, y, además, porque la propia administración andaluza, en el año 2023, reconoció dichos problemas", que, de este modo, "están negro sobre blanco", ha abundado Manuel Gavira.

Ha añadido que Moreno ha venido a "decir ahora que va a depurar todo tipo de responsabilidades, con lo que viene a certificar que conocía, efectivamente, lo que esas mujeres han estado denunciando", y, "además, ha venido a reconocer" algo que "Vox fue el primer partido que denunció", que es que "hay problemas también en el cribado del cáncer de colon y del cáncer de cérvix", según ha añadido.

Gavira ha llegado así a la "conclusión" de que a Juanma Moreno "lo único que le preocupa de la atención sanitaria que recibimos todos los andaluces es no perder un voto", y "está claro que no" es "resolver los problemas", porque "desde hace muchísimos meses ya conocía la existencia de este problema" y el presidente "le ha seguido faltando el respeto a los andaluces", según ha criticado.

De otro lado, sobre un posible escenario en el que el PP-A necesitara pactar con Vox tras las próximas elecciones autonómicas, que tocan en junio de 2026, ha manifestado que si para Moreno, "el voto útil es seguir mintiendo a los andaluces", seguir "llenando Andalucía de inmigración ilegal" o seguir manteniendo la "políticas y el enchufismo de los socialistas, para Vox, eso no es útil".

"Si para el PP-A seguir gestionando los servicios públicos de Andalucía como los gestionaba el PSOE es útil, para nosotros no lo es", ha añadido Manuel Gavira, quien ha indicado que, en definitiva, lo que para el Partido Popular es útil, "para Vox no lo es". "No le vamos a poner un cheque en blanco al señor Moreno Bonilla; las propuestas de Vox están encima de la mesa y son conocidas ya por todos los andaluces y por todos los españoles", ha indicado Manuel Gavira.

Ha añadido que si Moreno "va a continuar con las leyes socialistas y si va a continuar fomentando la inmigración ilegal, arruinando al campo de Andalucía y llevando los servicios públicos a la manera socialista, evidentemente, con nosotros no podrá contar". Ha considerado que la "vía andaluza" que Juanma Moreno dice representar, en realidad, es la "vía socialista".