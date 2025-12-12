Vox urge a reforzar la seguridad en Granada ante el "incremento de robos en los barrios"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino. - VOX

GRANADA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al gobierno local, del PP, que refuerce la vigilancia policial en toda la ciudad ante la "intranquilidad que denuncian los vecinos tras el aumento de los delitos".

Junto a ello ve necesario convocar una Junta Local de Seguridad para "atajar este problema que preocupa a los vecinos".

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha registrado un ruego para su exposición en el Pleno ordinario de diciembre "para dar voz a los granadinos que nos han trasladado su inquietud por el aumento de robos en vehículos en barrios como Plaza de Toros, Doctores, San Lázaro, Albayda o zona Norte, tal y como se ha denunciado en los últimos meses en las juntas municipales de distrito".

Ha señalado que "la inseguridad en las calles de Granada es un problema que hemos planteado en el Pleno en varias ocasiones y que desde el Área de Protección Ciudadana no se acaba de solucionar, y no nos referimos solo a los robos, también a la ocupación ilegal de viviendas que se incrementa en la Chana o el Zaidín, y las peleas o alborotos que preocupan a los residentes en el Realejo".