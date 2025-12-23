Vox ve los presupuestos de Granada como "los de la propaganda" y afea al PP una gestión "que no llega a los vecinos"

Las ediles de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego - VOX

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha calificado los presupuestos para 2026, aprobados inicialmente este martes en pleno extraordinario, como "los de la propaganda" y ha criticado al PP, en el gobierno local, por "vender una supuesta buena gestión que no llega a los vecinos".

Así lo ha señalado Vox en el Ayuntamiento de Granada, que ha votado en contra de la aprobación inicial de los presupuestos para 2026, que ha salido adelante con los votos favorables del PP, que tiene mayoría absoluta en el pleno de la corporación local granadina. Lo ha hecho en una nota de prensa tras un pleno en que ha defendido una enmienda a la totalidad para "denunciar la presión fiscal, el gasto superfluo e ideológico o los ingresos por Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez Agustino, ha censurado el proyecto de presupuesto para 2026 presentado por el equipo de gobierno del PP y ha defendido que "nos parece ineludible presentar una enmienda a la totalidad ante unos presupuestos que marcan un rumbo equivocado para el Ayuntamiento de Granada".

Así pues, el grupo municipal de Vox ha realizado una censura completa a las cuentas de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha calificado como las de "la propaganda". Desde el partido de Santiago Abascal denuncian públicamente que "la supuesta buena marcha de la economía municipal no revierte en el beneficio de los vecinos".

Sánchez Agustino ha afeado a los responsables del PP que "mantengan la presión fiscal" a los granadinos mientras presentan unas cuentas con más ingresos y más gasto. "La realidad de este presupuesto, más allá de los titulares que no han parado de dar durante tres meses, es que los granadinos están pagando la mala gestión de unos y de otros", ha señalado la portavoz de Vox en alusión a que el Ayuntamiento de Granada continúa bajo un plan de ajuste "consecuencia de la gestión" de los gobiernos municipales populares y del PSOE.

La falta de inversión en vivienda o el escaso apoyo a las familias han sido otras de las cuestiones que han centrado la crítica de Vox. Sánchez Agustino ha detallado que las únicas medidas destinadas a las familias que figuran en el presupuesto son iniciativas de su partido, como son el plan de mejora de parques infantiles o el cheque bebé, cuyas partidas les parecen escasamente financiadas.

El incremento de ingresos por sanciones relacionadas con la ZBE y el "tasazo" de la basura, que ya se contempla en estas cuentas por vez primera, es para Vox una muestra de que "el PP se pliega a las políticas de Pedro Sánchez y no defiende a los granadinos de las imposiciones ideológicas de la izquierda".