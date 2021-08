Vox votará contra decreto de creación de la agencia Trade y reprocha a Junta "falta de voluntad con entramado del PSOE"

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado este lunes "la falta de voluntad política del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para acabar con el entramado autonómico montado por el PSOE de Andalucía durante décadas para enchufar a familiares y amigos a costa del erario público".

Gavira, que ha anunciado el voto en contra de su partido al decreto-ley que el Gobierno andaluz lleva este martes a la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento sobre la creación de la Agencia Trade, ha aseverado que "en ningún caso estamos hablando de una reducción del tinglado socialista, sino de una mera reorganización de las agencias en una clara operación de maquillaje con el que se pretende esconder cuatro agencias ineficientes, duplicadas y sobredimensionadas en una, que agrupará todas sus competencias, recursos y personal. Es decir, que compartirá sus mismos problemas pero con más gasto", según una nota de este partido.

"Utilizan las auditorías como palanca para dar la imagen de regeneración administrativa y eficiencia, pero nada más lejos de la realidad. Vox no puede conformarse con que se cumplan algunas recomendaciones de las auditorías, debemos utilizarlas como base para la demolición de las superestructuras autonómicas. No vamos a aceptar ningún engaño que no soluciona el problema endémico del sistema autonómico que el PP, igual que el PSOE, no tiene intención de cambiar", ha sostenido Gavira.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía ha aseverado que "se nos acumulan los argumentos para rechazar la creación de Trade porque, en realidad, lo que se pretende construir es una mega-agencia que asumirá las competencias y recursos de IDEA, Extenda, Andalucía Emprende y parte de la Agencia Andaluza del Conocimiento que simplemente lo hará todo de forma centralizada pero incrementando el gasto, pues en su estructura se prevé la duplicidad de cargos ejecutivos para mantener los equilibrios entre PP y PSOE".

"Entre las competencias que asume están las de Extenda, que, a nuestro juicio, roza, si no traspasa claramente, el límite competencial con el Estado en materia de política exterior (o al menos lo que entendemos que debería ser competencia del Estado). Esta entidad debe suprimirse sin que nadie más ejerza la mayoría de sus funciones a nivel autonómico. Para algo contamos con una Cámara de Comercio, Marca España, agregadurías comerciales de las embajadas... Estas competencias, que ejercen ya la mayoría de comunidades autónomas, sólo generan gasto ineficaz, desigualdad en el acceso a la promoción exterior y zancadillas entre territorios y productos españoles", ha argumentado el portavoz parlamentario de Vox.

Manuel Gavira ha apostillado que "nos llama poderosamente la atención que el Gobierno de Juan Manuel Moreno pretenda que la agencia IDEA permanezca funcionando, emitiendo informes cada seis meses justificando las liquidaciones que quedan por hacer y el período que tardará hasta su disolución. Esto augura que IDEA seguirá existiendo durante años. Su justificación es la necesidad de gestionar la liquidación de algunos fondos europeos, contemplando incluso refuerzos en la plantilla. En la práctica, se trata de un balón de oxígeno para hacer sobrevivir artificialmente a esta agencia con unos servicios mínimos, pero con buena parte de su estructura".

"En paralelo, pretenden justificar la urgencia del decreto en la llegada inminente de los fondos europeos. Precisamente con su pretensión de mantener IDEA funcionando no tiene sentido esa urgencia. Respecto al reparto de fondos, sería posible designar ya mismo un departamento de alguna de las consejerías pertinentes para gestionar su reparto y las solicitudes", ha afirmado Gavira.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha aseverado que "no nos vamos a dejar engañar por PP y Cs y nos emplearemos a fondo para impedir que le den gato por liebre a los andaluces. No quieren reducir el volumen de enchufados, lo que pretenden es integrar a los suyos en las plantillas de las nuevas agencias. Con todos los problemas que ha dado el abuso de esta figura por parte de la administración, es curioso que directamente prevean este tipo de contratación", ha concluido.