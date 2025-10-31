La web oficial del Parlamento estrena la visita virtual al histórico Hospital de las Cinco Llagas

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía abre sus puertas de manera virtual, ya que través de su página web oficial, las personas que quieran conocer la sede de la institución podrán hacerlo con una experiencia inmersiva que permite, sin importar la ubicación geográfica, realizar una visita virtual al emblemático antiguo Hospital de las Cinco Llagas, que acoge actualmente la Cámara autonómica y también de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El proyecto, en el que han participado los servicios de protocolo y de informática del Parlamento, captura con precisión cada rincón del edificio, con más de 1.500 imágenes de alta resolución en 360 grados, lo que "acerca a los usuarios todos los detalles de una construcción de un enorme valor histórico y patrimonial, donde las diputadas y diputados trabajamos por todos los andaluces", según ha afirmado en una nota el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

"Con la visita virtual se pone en marcha un proyecto que sirve para acercar la institución a todos los ciudadanos, dándole un papel fundamental y necesario a las nuevas tecnologías", según ha añadido Aguirre, apuntando que se siguen "dando pasos en el Plan de Transformación Digital que se lleva implementando desde el comienzo de la XII Legislatura en el Parlamento".

Con una exploración interactiva, los usuarios podrán navegar libremente por las diferentes estancias del edificio, como las galerías, los patios y las salas, y podrán admirar todos los detalles arquitectónicos y un centenar de obras de arte seleccionadas, que forman parte de la colección de la Cámara andaluza. Todo ello con textos en español y también en otros idiomas, como inglés, francés, alemán y portugués, e imágenes que enriquecen la experiencia proporcionando un contexto histórico y cultural adecuado para disfrutar de la visita.

Entre otras ventajas que ofrece la visita virtual, según ha resaltado el presidente del Parlamento, "se encuentran la accesibilidad, ya que cualquier persona que no pueda visitar el lugar físicamente lo va a poder recorrer con este procedimiento, y la formación, al ofrecer una herramienta para estudiantes que permite preparar recorridos específicos según el grado educativo de los niños y jóvenes".

El enlace para poder hacer la visita virtual a través de la web del Parlamento de Andalucía es el siguiente: https://visitavirtual.parlamentodeandalucia.es/es/tour/nckqn...

Con todo ello, las visitas virtuales se unen a las tradicionales visitas físicas al Hospital de las Cinco Llagas, que se pueden concertar a través de los procedimientos habituales. Las personas interesadas en conocer de primera mano las instalaciones de la Cámara se tienen que inscribir gratuitamente, de manera individual o de manera grupal, a través de la web del Parlamento de Andalucía, y el acceso se efectuará por la Puerta de San Juan de Ribera s/n.

Todas las visitas se realizarán en castellano con una duración aproximada de 90 minutos y serán conducidas por guías especializados del Servicio de Protocolo, quienes ayudarán al visitante a conocer la historia del edificio, sus funciones y la labor diaria que realiza la Cámara andaluza.