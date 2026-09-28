La XI edición del Califato Gourmet consolidará la gastronomía como herramienta de promoción de Córdoba

Autoridades en la presentación de Córdoba Califato Gourmet. - CÓRDOBA CALIFATO GOURMET

CÓRDOBA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Instituciones, empresas, hosteleros y chefs han presentado este lunes la 11ª edición de Córdoba Califato Gourmet, evento que consolida la trayectoria de promoción de la gastronomía cordobesa y del producto agroalimentario de Córdoba. Además, este año se refuerza el programa Califato Experiences, con el producto local como uno de los grandes protagonistas.

Según ha indicado la organización en una nota, el coordinador de Córdoba Califato Gourmet, Antonio Caño, ha afirmado que el objetivo de esta celebración es "seguir utilizando la gastronomía como herramienta de promoción de Córdoba, poniendo en valor nuestro producto y generando experiencias que permitan conocerlo y disfrutarlo".

Por su parte, la teniente de alcalde y delegada de Turismo en el Ayuntamiento, Marian Aguilar; el delegado de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, Alejandro Hernández, y el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, han puesto de manifiesto el apoyo institucional que Córdoba Califato Gourmet ha recibido durante sus once ediciones, destacando su "contribución a la promoción turística y gastronómica".

El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, ha puesto en valor las once ediciones como "una apuesta continuada por la hostelería cordobesa y el turismo gastronómico", destacando la capacidad del evento "para reunir al sector y proyectar la gastronomía de Córdoba".

Los chefs Kisko García, Celia Jiménez y José Roldán, embajadores de Córdoba Califato Gourmet durante sus once ediciones, han coincidido en señalar "la evolución del proyecto y su dimensión más allá de Córdoba", destacándolo como "un referente gastronómico de carácter regional y una plataforma de promoción de Córdoba y Andalucía a través de la cocina".

Los tres han subrayado especialmente que se trata de un proyecto centrado exclusivamente en la gastronomía, que durante once años ha permitido reunir en Córdoba a cocineros, profesionales, productores y empresas, contribuyendo a dar visibilidad al talento culinario, el producto y la identidad gastronómica cordobesa y andaluza.