La XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad de CSIF Jaén será en beneficio de Cruz Roja

Presentación de la carrera de CSIF por la erradicación de la violencia de género - CSIF

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XII Carrera Popular por la No Violencia de Género y la Igualdad, organizada por CSF, tendrá lugar el próximo domingo 23 de noviembre y la recaudación íntegra de los dorsales irá destinada a la Cruz Roja.

El presidente de CSFI en Jaén, Juan Carlos González, y la secretaria de Igualdad en CSIF Andalucía, Cecilia Cueva, han sido los encargados de presentar la prueba. El presidente provincial de Cruz Roja, Miguel Ángel Maldonado, ha detallado que esta iniciativa se alinea perfectamente con los valores que tiene Cruz Roja.

Maldonado ha indicado que lo recaudado irá dirigido a un proyecto de Cruz Roja que se llama 'Igualdad en territorio, apoderamiento de las mujeres en entornos rurales' en el que se tienen distintas estrategias, como por ejemplo fomentar la autoestima, también la formación responsable en valores, o el empoderamiento en general de las mujeres en un entorno rural.

Con respecto a la carrera, los dorsales se pueden adquirir desde la web de deportime.com hasta el 18 de noviembre y se mantiene el mismo recorrido que en años anteriores, por las calles del Bulevar de Jaén. Hay dos carreras, la infantil, de mil metros, y la carrera de adultos de cuatro kilómetros y medio, y dorsal 0.

Además de los premios individuales para los ganadores de las distintas categorías, como novedad, habrá un premio especial de 200 euros a la participación del centro educativo o club deportivo más numeroso que pase por meta.

A la convocatoria, a la que han asistido también representantes de las administraciones púbicas colaboradoras. Por parte del Ayuntamiento de Jaén, la concejala de Deportes, Beatriz López, ha explicado que desde el Patronato, su principal objetivo es fomentar la práctica de actividad física y acercar el deporte a toda la ciudadanía.

Desde la Diputación, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha apuntado que a la sociedad le quedan "dos batallas, todavía bastante importantes por ganar". Una de ellas es conseguir esa igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y la otra "es erradicar y acabar con la violencia de género hacia las mujeres por el mero hecho de serlo". Las representantes de ambas instituciones han animado a la participación.

En este mismo sentido, CSIF ha animado a la participación, a agotar los dorsales y poder donar a Cruz Roja el máximo dinero posible para que puedan realizar todos los trabajos englobados en su proyecto del empoderamiento de la mujer rural.