La XII Pasarela Solidaria de Cruz Roja en Granada se prepara para el 13 de septiembre con talento joven y compromiso

De izquierda a derecha, la responsable de la Fundación Caja Rural de Granada, Poli Servián, el diseñador Antonio Gutiérrez, la concejala de Protocolo, Carolina Amate, y el diputado provincial de Desarrollo, Antonio Díaz - AYUNTAMIENTO

GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se prepara para vivir una de sus citas más esperadas del calendario social y cultural. El próximo 13 de septiembre, a las 19,30 horas, el Hospital Real será el escenario de la XII Pasarela Solidaria de Cruz Roja, un evento consolidado como referente nacional que combina moda y creatividad con talento joven y compromiso social.

La concejala de Protocolo y Fiestas Mayores, Carolina Amate, ha destacado la importancia de esta cita: "Granada vuelve a vestirse de solidaridad y talento joven con un evento que es ya un referente en el panorama nacional. La Pasarela Solidaria no solo es un escaparate para nuestros diseñadores y diseñadoras, sino una herramienta real para apoyar a quienes más lo necesitan".

Este concurso, en el que diez diseñadores noveles presentan sus propuestas, supone "una oportunidad única de visibilidad y proyección profesional para marcas y firmas emergentes. Con carácter solidario, toda la recaudación se destinará a los proyectos de inclusión de Cruz Roja en Granada, en esta edición con especial atención a las ayudas de vuelta al cole para la infancia más vulnerable (material escolar, vestuario, etc.)".

La profesora granadina Pepita Carmona volverá a ser la encargada de dirigir y coordinar, de la mano de Cruz Roja, este evento que ha reunido desde sus inicios a más de 200 profesionales del mundo de la moda, incluyendo la participación de destacadas figuras del panorama nacional. En esta edición, el diseñador granadino Antonio Gutiérrez será el encargado de cerrar la pasarela con un desfile creado especialmente para la ocasión con diseños de novia y fiesta.

Además, la pasarela se enmarca dentro de la iniciativa "Diseñando un mundo mejor", reforzando la idea de que la moda puede ser motor de transformación social. El compromiso solidario de Cruz Roja en Granada se refleja en su trayectoria. Solo en 2024, la organización atendió a más de 30.000 personas en la provincia, a través de sus seis áreas de conocimiento: Educación, Salud, Socorros, Empleo, Medioambiente e Inclusión.

Con esta pasarela, se refuerza la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población más vulnerable, especialmente la infancia. "Este año, toda la recaudación se destinará a reforzar las ayudas para la vuelta al cole, porque sabemos que la infancia más vulnerable necesita nuestro apoyo para empezar el curso en igualdad de condiciones: con material escolar, vestuario y todo lo necesario para afrontar esta etapa tan importante", ha afirmado el delegado especial de Cruz Roja en Granada, Gabino García.

"Invitamos a toda la ciudadanía a acompañarnos en esta velada única donde la moda y la solidaridad se unen por una causa común: ofrecer apoyo a la infancia más vulnerable", ha añadido García.

Por su parte, el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que "desde la Diputación, y de la mano de la marca promocional de productos agroalimentarios de nuestra provincia, Sabor Granada, estamos totalmente alineados con el doble objetivo que tiene esta pasarela. Por una parte, ofrecer visibilidad a los jóvenes talentos de la moda que participan y por otro, recaudar fondos para los programas de infancia de Cruz Roja en Granada que dan cobertura a unos 3.800 niños".

Las entradas, con un precio simbólico de diez euros, están disponibles en El Corte Inglés (Arabial y Genil), Joyerías Juan Manuel (Plaza del Carmen) y en la sede de Cruz Roja (Cuesta Escoriaza, 8a), han detallado desde el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa sobre la presentación de esta iniciativa.