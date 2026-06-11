La XIII legislatura comienza en el Parlamento andaluz con un minuto de silencio en recuerdo del consejero Villamandos

Una rosa blanca en memoria del consejero José Carlos Gómez Villamandos, fallecido recientemente, acompaña la bancada del grupo popular en el hemiciclo durante la sesión constitutiva de la XIII Legislatura del Parlamento andaluz. A 11 de junio de 2026 en S - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sesión constitutiva de la XIII legislatura autonómica andaluza ha comenzado este jueves, 11 de junio, en el Parlamento con un minuto de silencio en recuerdo del que fuera consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, que falleció el pasado 2 de junio a los 63 años de edad como consecuencia de una enfermedad.

El presidente de la Mesa de Edad del Parlamento constituida al inicio de esta sesión, Jesús Aguirre (PP-A), ha dedicado un recuerdo al consejero fallecido al inicio del Pleno, y ha pedido a los diputados electos que guardasen un minuto de silencio en su memoria, al tiempo que ha indicado que, en su recuerdo, en el escaño que habría ocupado como consejero en funciones del Gobierno andaluz permanecerá una rosa blanca durante este Pleno constitutivo de la legislatura.

El también presidente del Parlamento en la legislatura precedente, Jesús Aguirre, ha recordado a Villamandos como a un "magnífico profesional" y una "mejor persona".

Además, el presidente de la Mesa de Edad ha hecho mención al inicio de su intervención al reciente "asesinato por violencia de género" de María Victoria, vecina del municipio malagueño de Rincón de la Victoria de 60 años de edad, y ha trasladado la "firme condena" del Parlamento por este crimen, así como su "solidaridad más sincera a todas las víctimas y a sus familias".