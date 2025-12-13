Ximenez Group impulsa su expansión internacional con nuevos proyectos en Europa y América para esta Navidad

Iluminación de Navidad en la ciudad rumana de Cluj-Napoca. - XIMENEZ GROUP

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

Ximenez Group, compañía líder en iluminación ornamental y artística, continúa consolidando su proyección internacional con la campaña de Navidad de 2025 marcada por su llegada a nuevos países y por la ampliación de su presencia en mercados estratégicos de Europa y América, en este caso a través de su filial para la distribución internacional Ilmex by Ximenez Group.

Según destacan desde la empresa, la estrategia de internacionalización se centra en la diversificación de mercados estratégicos potenciando su crecimiento orgánico en mercados como Francia y México. En el continente europeo, Ximenez Group ha iniciado su actividad en Rumanía, donde ha iluminado las principales calles de Cluj-Napoca, la segunda ciudad en importancia en este país, con un innovador concepto que combinará elementos musicales y espectáculos de luces sincronizados.

En el norte de Europa, la compañía suma proyectos en Dinamarca y Noruega. En Dinamarca, ha decorado las fachadas de las principales galerías comerciales del país, mientras que en Noruega la calle principal de Oslo vuelve a lucir el sello creativo de Ximenez Group, con una propuesta renovada que refuerza la experiencia lumínica en la capital.

La compañía sigue creciendo en Reino Unido, y este año ha instalado el árbol navideño con 'show' y música más alto de Irlanda, un nuevo hito en este país. Por su parte, Francia se consolida como uno de los mercados prioritarios para la compañía. Muestra de ello es la creación por parte de Ximenez Group de su filial gala, Ximenez Illumination. Con ella, ha participado por primera vez en el Salon des Maires, la feria más importante del sector en el país galo, que ha tenido lugar del 18 al 20 de noviembre en París.

PRESENCIA GLOBAL: ÁFRICA Y AMÉRICA

El crecimiento internacional de Ximenez Group también se extiende a África, donde este año la compañía ha desembarcado por primera vez en Casablanca (Marruecos) con un emblemático proyecto de iluminación con motivo de la celebración que marcó el fin del Ramadán.

En el continente americano, la empresa continúa ampliando su presencia en Estados Unidos y México, y refuerza su posición en Centroamérica con nuevos proyectos en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, donde instalará el árbol de Navidad más alto de toda la región, con 45 metros de altura.

Con 80 años de experiencia y presencia en más de 50 países, Ximenez Group continúa avanzando en su estrategia de internacionalización con un modelo basado en la innovación tecnológica, la eficiencia energética y el diseño sostenible.

La compañía reafirma así su compromiso con la iluminación artística de calidad y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a crear experiencias únicas en todo el mundo durante la época más mágica del año.

Ximenez Group es una empresa española líder en el diseño, fabricación e instalación de iluminación decorativa y artística. Con sede central en Puente Genil (Córdoba), la compañía está presente en más de 50 países y desarrolla proyectos tanto para campañas navideñas como para espacios públicos, celebraciones urbanas y proyectos de dinamización turística y comercial.