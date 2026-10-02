El XLVI Campeonato Nacional de Caballos Árabes reúne en Córdoba a 78 ejemplares de 40 ganaderías

Ejemplar del Campeonato Nacional de Caballos Árabes. - CÓRDOBA ECUESTRE

CÓRDOBA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Caballerizas Reales de Córdoba volverán a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para los aficionados y profesionales del caballo árabe con la celebración del XLVI Campeonato Nacional de Caballos Árabes, que reúne a un total de 78 ejemplares pertenecientes a 40 ganaderías, procedentes de diferentes puntos de España, consolidando a Córdoba como una de las principales sedes nacionales para la promoción y difusión del caballo de pura raza árabe.

Los detalles de la cita los han facilitado este viernes en una rueda de prensa con la presencia del presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, y el delegado de Relaciones Institucionales, de Mercados y Comercio, y de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano.

El campeonato está organizado por la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes (Aecca), con la colaboración de Córdoba Ecuestre, y volverá a celebrarse en el marco de la programación ecuestre de la ciudad y en un escenario estrechamente vinculado a la historia del caballo en Córdoba.

La competición arrancará este sábado, 3 de octubre, a las 9,00 horas con las clases de potras y potros, que permitirán al público conocer algunos de los ejemplares jóvenes que participan en esta edición. La jornada se desarrollará durante la mañana y se retomará a partir de las 16,00 horas, con las categorías de yeguas y sementales.

En concreto, durante la mañana se celebrarán las clases de potras de uno, dos y tres años, así como las correspondientes a potros de uno, dos y tres años. Por la tarde será el turno de las yeguas de cuatro a seis años, de siete a diez años y de once años en adelante, además de los sementales de cuatro a seis años, de siete a diez años y de once años en adelante. También se contempla la categoría de castrados.

Los premios de cada una de las clases se entregarán al finalizar cada categoría. Una vez terminada la clase de potros de tres años, habrá un descanso hasta las 16,00 horas, momento en el que se reanudará la competición con las clases de ejemplares adultos.

JUECES INTERNACIONALES PARA LAS CLASES DE MORFOLOGÍA

El Campeonato Nacional contará con un panel de jueces internacionales de morfología, formado por profesionales con experiencia en la valoración del caballo árabe, como Sylvie Eberhardt, de Alemania; Christine Jamar, de Bélgica, y Anna Stojanowska, de Polonia.

Los tres jueces cuentan con categoría ECAHO A, dentro del sistema internacional de valoración del caballo árabe. Durante las clases de morfología, los jueces evalúan a cada ejemplar de forma individual, otorgando puntuaciones de uno a 20 puntos, con medios puntos, en cinco parámetros establecidos: Tipo, Cabeza y cuello, Cuerpo, Extremidades y Movimientos.

Esta valoración permite analizar de manera detallada las características morfológicas y el movimiento de cada caballo, siguiendo los criterios establecidos para la competición de caballos árabes.

La jornada del domingo 4 de octubre estará dedicada a los Concursos Específicos de Pura Raza Árabe de Doma Clásica y Doma Vaquera, ampliando así el programa del campeonato y mostrando las cualidades del caballo árabe también en el ámbito deportivo.

Estas pruebas permitirán comprobar la versatilidad de una raza que, además de destacar por sus características morfológicas, posee cualidades atléticas y capacidad de adaptación a diferentes disciplinas ecuestres.

La competición contará con la participación de algunas de las ganaderías y ejemplares más destacados del panorama nacional. Entre ellas se encuentran referencias como la Yeguada Militar, así como otras ganaderías especializadas en la cría y selección del caballo árabe, entre ellas Al Shira Arabians, que viene de Emiratos Árabes.

También tendrá una presencia destacada Bernat Tolrá, jinete y entrenador profesional especializado en caballos árabes y vicepresidente segundo de la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes, cuya trayectoria está estrechamente vinculada al conocimiento, formación y difusión de esta raza.

El Campeonato Nacional supone así una oportunidad para acercar al público las características de una raza reconocida por su elegancia, sus cualidades atléticas, su capacidad de movimiento y su importancia histórica en la evolución de otras razas equinas.

Durante dos jornadas, las Caballerizas Reales volverán a reunir a criadores, jinetes, profesionales y aficionados en torno al caballo árabe, poniendo en valor el trabajo de selección y cría desarrollado por las ganaderías y la evolución de esta raza dentro de las diferentes disciplinas ecuestres.

ESTRECHA RELACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL

La Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes refuerza con esta nueva edición su compromiso con la promoción, preservación y mejora del caballo de pura raza árabe en España, así como con la creación de espacios de encuentro para criadores, profesionales y aficionados.

La celebración del campeonato en las Caballerizas Reales de Córdoba, con la colaboración de Córdoba Ecuestre, contribuye además a acercar esta raza al público y a poner en valor la estrecha relación histórica y cultural de Córdoba con el mundo del caballo.