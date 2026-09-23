El XVII Congreso del PP de Córdoba reforzará el proyecto provincial basado en la participación y cercanía con municipios

La presidenta del Comité Organizador del XVII Congreso Provincial del PP de Córdoba, Araceli Cabello. - PP

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Organizador del XVII Congreso Provincial del PP de Córdoba, Araceli Cabello, ha destacado este miércoles que uno de los objetivos principales de esta cita será renovar las estructuras internas del partido y establecer la hoja de ruta de cara a las elecciones municipales de 2027, reforzando un proyecto provincial basado en la participación y en la cercanía con los municipios.

En una rueda de prensa, la popular ha detallado que el congreso se celebrará en el Salón de Actos Juan XXIII del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) y que reunirá a afiliados y compromisarios de toda la provincia.

La Junta Directiva Provincial aprobó el lunes la convocatoria del congreso y la composición del comité organizador, que estará presidido por Araceli Cabello, junto a Carlos León como vicepresidente primero, José Carlos García como vicepresidente segundo e Isabel Romero como secretaria. El comité se completa con Juan Miguel Caro, Juan Carlos Cabello, José María Estepa, Raquel Sánchez, Mar Rodríguez, Marta Alcántara y Ángel López, en representación de Nuevas Generaciones (NNGG).

La presidenta del comité organizador ha subrayado ante los medios que el congreso provincial constituye "el órgano máximo de decisión y deliberación que celebra el PP de Córdoba a nivel provincial" y ha destacado "la importancia de que afiliados y compromisarios puedan participar en el debate sobre el presente y el futuro de la formación".

En este congreso los afiliados y compromisarios de toda la provincia se reúnen para debatir la estrategia del partido, debatir y votar las ponencias y, principalmente, elegir al presidente provincial y a la Junta Directiva que liderará la formación durante los próximos años.

Al respecto, el plazo para presentar las candidaturas a la Presidencia del PP cordobés finaliza el 6 de octubre. El presidente provincial, Adolfo Molina, ya ha anunciado su decisión de presentar nuevamente su candidatura, siendo la tercera ocasión en la que Molina opte a esta responsabilidad, después de asumir por primera vez la Presidencia en 2017.

TRES PONENCIAS PARA EL FUTURO DEL PARTIDO Y LA PROVINCIA

Durante el congreso se debatirán tres ponencias que abordarán diferentes ámbitos de la organización y del proyecto político del PP de Córdoba. La primera de ellas será la ponencia de Reglamento, coordinada por Agustín López, junto a Francisco Acosta, Carmen López, Carlos Moreno, Carmen Parras, María de la O Redondo, David Ruiz, Ana Rosa Ruz, Marta Siles y Sergio Velasco.

La segunda ponencia, una política útil para Córdoba, estará coordinada por Cristina Casanueva, junto a Diego Copé, Marta Criado, Matilde Esteo, Aurelio Fernández, Eduardo Lucena, Verónica Martos, Marina Montes, Enca Priego y María José Tejada.

La tercera ponencia, una provincia llena de oportunidades, estará coordinada por Celia Valverde, alcaldesa de Villaralto, junto a Antonio Bejarano, Juan José Castro, Miguel Granados, Jorge Jiménez, Raquel López, Javier Maestre, Vanessa Mariscal, Francisco Ordoñez y Montserrat Paz.

Para Cabello, "estas ponencias permitirán debatir, escuchar y construir entre todos el proyecto del PP de Córdoba, incorporando la visión de los distintos municipios y territorios de la provincia".

La presidenta del comité organizador ha defendido que su partido político "no es un fin en sí mismo, sino una herramienta y un medio al servicio de los cordobeses". En este sentido, ha señalado que el objetivo del PP debe ser "seguir mejorando la vida de los cordobeses: cambiar la realidad, resolver problemas y crear oportunidades".

Cabello ha destacado además "la necesidad de contar con una organización unida, fuerte y activa, preparada para afrontar los próximos retos y para seguir trabajando desde todos los municipios de la provincia". Así, "ya se trabaja para organizar un gran congreso en beneficio del partido, pero sobre todo de la provincia", ha asegurado.