La XXI edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba se celebra en la Biblioteca Central desde este sábado

Cartel de la vigésimo primera edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba, una cita que se desarrolla del 15 al 21 de noviembre en la Biblioteca Central. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Cultura y de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba han organizado la vigésimo primera edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Córdoba, una cita que se desarrolla desde este sábado al 21 de noviembre en la Biblioteca Central y que supone el punto culminante de la programación municipal dirigida al fomento de la lectura infantil y juvenil, favoreciendo el encuentro de los tres vértices del triángulo de la animación lectora: familia, escuela y biblioteca.

Según ha informado el Consistorio, en esta ocasión, el autor de historias imperecederas como 'La sirenita', 'El patito feo', 'El soldadito de plomo', 'El traje de nuevo del emperador' o 'La reina de las nieves', entre muchas otras, el danés Hans Christian Andersen, tendrá una presencia destacada con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento.

El Salón contará con actividades concertadas para grupos escolares y con propuestas para público familiar y, en general, para personas interesadas en la literatura infantil y juvenil, el teatro o la narración oral. Cinco autores de primer nivel conversarán en torno a sus obras con grupos escolares: Inma Muñoz, escritora y narradora; José Morales, autor y narrador cordobés; Lola Núñez, autora ganadora del Premio Algar; Violeta Monreal, autora y artista plástica, y Manuel Bartual, escritor, guionista y autor de cómics.

Junto a estos autores, la oferta a los centros escolares se completa con El restaurante de los libros, actividad mediante la cual los grupos escolares participarán de un banquete de lecturas dirigido por la Compañía del Medio Real, y con Cuentalleres, dirigidos por Noelia Camacho, en los que el alumnado construirá diversos objetos a partir de una historia o personaje de Andersen. Más de un millar de escolares podrán participar en estas propuestas concertadas con centros de enseñanza.

LAS FAMILIAS

Las familias cuentan en la Biblioteca Central con otras actividades permanentes como la Biblioteca del Salón, selección de novedades bibliográficas que incluye el catálogo completo de la editorial invitada, Ekaré, editorial especializada en libros infantiles y juveniles que fomentan el conocimiento y el respeto de otras culturas y en los que la imagen tiene un papel preponderante.

Además de una selección de ilustraciones de la editorial Ekaré, los visitantes podrán ver la exposición Libros sin peligro de destrucción, que reúne la obra gráfica de 30 creadores. Andersen contará con un espacio propio en el que unos paneles informativos ilustran sobre los viajes por España que realizó el autor, con especial mención a los recorridos por Andalucía y Córdoba. El recuerdo de su visita a España se acompaña con una selección de las ediciones de obras del autor danés que conserva la Red Municipal de Bibliotecas.

TEATRO Y NARRACIÓN

El teatro y la narración oral tendrán una notable representación en la programación del Salón del Libro, comenzando en la mañana del sábado 15 con la obra 'El carrusel de los sueños de Andersen' por Ángeles de Trapo. En la mañana del domingo, la compañía Teatro Infinito pondrá en escena 'La bailarina y el dragón'. El lunes por la tarde será el turno de Uno Teatro, que estrenará la obra creada para la ocasión 'El regreso de Andersen'.

El miércoles 19 visitará el Salón el Mago Puk, con su espectáculo de teatro y magia 'La biblioteca perdida'. Al día siguiente, Escena 13 pondrá en escena, en teatro de mesa, 'El fantasma de Canterville' y el viernes, día de la clausura, el programa de teatro se cerrará con 'La cocina de las palabras', a cargo de La Carpa Teatro.

No faltarán los ya tradicionales juegos de habilidad e ingenio situados en la explanada ante la puerta de la Biblioteca Central. Salvo las concertadas con grupos escolares, todas las actividades son de entrada libre hasta cubrir aforo. Toda la información en: 'https://biblioteca.cordoba.es/index.php/actividades/23376-sa...'.