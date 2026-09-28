El XXX Festival de Teatro de Cazorla (Jaén) propone una treintena de actuaciones del 8 de octubre al 7 de diciembre

Presentación del XXX Festival Internacional de Teatro de Cazorla. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XXX Festival Internacional de Teatro (FIT) de Cazorla (Jaén) se celebrará del 8 de octubre al 7 de diciembre con una treintena de actuaciones, entre las que hay propuestas de sala, de calle y el ciclo Teatrino para acercar el teatro a los más pequeños.

Así se ha puesto de relieve este lunes en la presentación de este evento, que cumple tres décadas como referente de las artes escénicas en la provincia y que en esta edición rendirá homenaje a la compañía Els Joglars con el Premio Ciudad de Cazorla de Teatro.

El alcalde de Cazorla, José Luis Olivares; la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, José Ayala, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, han dado a conocer la programación, junto a su director, Mario Olivares.

Este último ha afirmado que "esta edición es en buena medida, el resultado de ese camino de 30 años de teatro". "Gracias a los artistas, compañías profesionales y, especialmente, al público, hemos conseguido que el teatro en Cazorla tenga un lugar propio. Ese es, probablemente, el mayor logro del festival, haber conseguido que el teatro forme parte de la vida de nuestra ciudad", ha valorado.

El alcalde ha destacado que, con "eventos como este, pero también en el día a día, el teatro forma parte de la vida" de la sociedad cazorleña, a la vez que ha agradecido al resto de administraciones públicas la colaboración para que esta cita se mantenga año tras año con un gran nivel.

En esta línea, la vicepresidenta tercera de la Diputación ha considerado que "esta iniciativa cultural ha dejado de ser solamente una programación para convertirse en parte de la identidad de un municipio y, en este caso, también en patrimonio cultural de la provincia" jiennense.

Colomo ha valorado que "ha sabido crecer, consolidarse y adaptarse sin perder aquello que lo hizo ser especial desde el primer momento". Lo ha hecho, además, "manteniendo una apuesta clara por las artes escénicas de calidad, con compañías y creadores que tienen muchísimo que contar".

Al hilo, ha señalado la importancia de acercar la cultura a todos, independientemente del lugar donde se viva. "Hasta Cazorla llegan propuestas que muchas veces no encontramos fuera de esos grandes circuitos culturales. Para la Diputación de Jaén, esto tiene un enorme valor porque cuando hablamos de cultura también hablamos de igualdad de oportunidades y de hacer que nuestros municipios puedan disfrutar de propuestas ambiciosas, de altísima calidad, sin tener que desplazarse a otros territorios", ha subrayado.

La diputada de Cultura y Deportes también se ha referido al escenario patrimonial y natural que ofrece Cazorla para un festival que ocupa plazas y calles de la localidad. De este modo, "junto con esa altísima calidad en la programación, una de las señas de identidad del FIT es que consigue que Cazorla también forme parte del espectáculo".

"El patrimonio, las calles, el paisaje, la gente de Cazorla, todo forma parte de una experiencia cultural inigualable y que es difícil trasladar a otro lugar. Y eso también tiene una enorme capacidad para proyectar nuestra provincia, para atraer visitantes y para mostrar que Jaén es mucho más que un territorio para visitar sus recursos naturales o patrimoniales es también un territorio que crea, que programa y que ofrece cultura", ha declarado.

EJEMPLO

El subdelegado del Gobierno de España ha incidido en la trayectoria de este festival y su contribución a la proyección de Cazorla y el conjunto de la provincia de Jaén. Además, ha felicitado al Ayuntamiento de Cazorla y a todas las personas que han hecho posible un evento que ejemplifica que "la cultura de calidad también puede y debe hacerse desde nuestros municipios".

"El acceso a la cultura no puede depender del lugar en el que uno viva", ha dicho, no sin defender que la ciudadanía de los municipios debe disponer de las mismas oportunidades para acceder a una programación cultural de calidad que quienes viven en las grandes ciudades.

En este contexto, Fernández ha aludido al papel del programa Platea, impulsado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tiene entre sus objetivos favorecer la circulación de espectáculos de artes escénicas por espacios de titularidad local, contribuir a la sostenibilidad de las programaciones culturales municipales y facilitar el acceso de la ciudadanía a una oferta escénica de calidad, favoreciendo al mismo tiempo el equilibrio territorial.

Igualmente, ha puesto el acento en la dimensión social de las artes escénicas: "El teatro nos reúne, nos hace pensar, nos permite mirar la realidad desde otros puntos de vista y crea espacios de encuentro", ha declarado.

UNIÓN DE ESFUERZOS

Por su parte, el delegado territorial de Cultura ha resaltado la trayectoria de este evento, "consolidado plenamente en el espacio escénico andaluz", y ha explicado que cuenta un año más con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través del programa 'Red Andaluza de Teatros Públicos.

"Unimos esfuerzos al Festival Internacional de Teatro de Cazorla para continuar apostando por la cultura en un municipio que es capaz de convertir sus otoños serranos en maravillosos escenarios teatrales", ha manifestado.

Ayala ha recordado que la citada red es la herramienta que permite establecer convenios de colaboración entre la Junta y los municipios titulares de teatros con el fin de participar en la financiación de la programación de compañías de teatro, danza, circo y formaciones musicales. Desde 2019, ha permitido que la Consejería de Cultura destine más de medio millón de euros en la provincia de Jaén para este fin.

En el caso del FIT de Cazorla, ha puntado que la programación de la Red Andaluza que se integra en él refleja la diversidad de lenguajes y formatos que caracteriza al programa y reúne propuestas de Eva Escudier, Lanórdika Circo, Siroco, Federico Menini, DDCDanza Doña, Gata Brass Band, Teatro Só, Truca Circus y El Espejo Negro.

PROGRAMACIÓN

Respecto a esta trigésima edición del Festiva Internacional de Teatro de Cazorla, su director ha explicado que contará con una ponencia inaugural, el 8 de octubre, a cargo de Andrés Soria sobre el teatro de Federico García Lorca.

El teatro de calle tendrá lugar del 8 al 11 de ese mes con 16 actuaciones en plazas, calles y espacios públicos, mientras que la programación de sala, en el Teatro de la Merced, arrancará el día 18 y se extenderá hasta el 7 de diciembre.

Pasarán por el festival obras como 'Entrevista con mi hija Mari', con Antonia San Juan; 'El rey de las farándula'; 'El verdugo', del Espejo Negro; o 'Ultimátum', de la compañía de danza contemporánea Led Silhouette, que fue premio Ojo Crítico en Danza por Radio Nacional de España.

También se podrá disfrutar de 'Un viaje sin retorno'; 'Mihura, el último comediógrafo'; 'El retablo de las maravillas' o 'La vida extraordinaria', con Malena Alterio. Son algunas de las obras que intengran "una programación que reúne teatro, danza, humor, clásicos y nuevas miradas sobre la escena".

"El festival es una ventana abierta a todo aquello que está sucediendo en las artes escénicas. Una ventana que queremos abrir a los más pequeños con el ciclo Teatrino", ha comentado Olivares. En este ciclo se han programado tres obras: 'Las lecciones de Melín', 'Museum: la historia del arte para niños y niñas' y 'Sòmion. La ciudad de los oficios imposibles'.