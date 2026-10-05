La Zubia reúne en Granada a destacados creadores de arte urbano y hip hop por los 30 años de Los Jinetes de Apocalípsis

El Niño de las Pinturas elige La Zubia para celebrar los 30 años de Los Jinetes del Apocalipsis (LJDA). - AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA

Del 8 al 11 de octubre con grafiteros, muralistas, dj's, mc's, b-boys y b-girls de España, Francia, Alemania y Suiza

LA ZUBIA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de La Zubia acoge durante cuatro días, del 8 al 11 de octubre, un gran evento de arte urbano y la cultura hip hop con la celebración del 30 aniversario de Los Jinetes del Apocalipsis (LJDA), colectivo nacido en Granada en 1996 y vinculado desde sus orígenes al grafiti y al movimiento hip hop. Así, del 8 al 11 de octubre, cerca de 70 artistas de España, Francia, Alemania y Suiza se darán cita en la localidad del área metropolitana para celebrar tres décadas de creación, convivencia y cultura urbana.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de La Zubia en un comunicado, en la que detalla que el encuentro reunirá a grafiteros, muralistas, músicos, dj's, mc's, b-boys y b-girls llegados desde distintos puntos de España y Europa.

La programación incluirá pinturas murales de gran formato en espacios públicos de La Zubia, exposiciones, música, rap, djing y breakdance, acercando a vecinos y visitantes distintas disciplinas que forman parte de una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas.

Entre los participantes estarán algunos nombres destacados de la escena granadina del grafiti, el muralismo y el arte urbano, como El Niño de las Pinturas, Nauni 69, Pablo Nake y MariaDie.

UN GRAN MURAL DESDE EL LUNES 5 DE OCTUBRE

Aunque el grueso de la programación se desarrolla entre los días 8 y 11, las actividades arrancan este lunes, 5 de octubre, con la creación de un mural de gran formato en el polígono Alhsur. Los trabajos en el mismo se prevén durante toda la semana hasta su finalización el domingo 11 de octubre y podrán ser contemplados por el público durante el propio proceso creativo.

Paralelamente, el Centro Carmen Jiménez acogerá del 8 al 28 de octubre una exposición retrospectiva dedicada a los 30 años de Los Jinetes del Apocalipsis, que permitirá conocer la trayectoria del colectivo y la evolución de su trabajo a lo largo de estas tres décadas.

"Para nuestro municipio es un privilegio convertirse durante estos días en punto de encuentro de artistas llegados desde distintos lugares de España y Europa y, sobre todo, poder acercar su trabajo directamente a nuestros vecinos y vecinas. Apostamos por una cultura abierta, diversa y capaz de transformar nuestros espacios públicos, y este encuentro es un magnífico ejemplo de ello", ha asegurado la alcaldesa de La Zubia, Puri López.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Zubia, Natalia Arregui, señala que es un proyecto muy ilusionante "que no ha sido nada fácil organizar, porque implica a muchas personas llegadas de toda Europa, la búsqueda de espacios adecuados y una importante movilización logística".

¿POR QUÉ LA ZUBIA?

El Niño de las Pinturas explica que la elección del municipio de La Zubia responde tanto a las posibilidades que ofrece para el desarrollo artístico como al apoyo recibido para organizar una cita de estas características.

"La Zubia reúne tanto los espacios físicos y los muros necesarios para poder desarrollar la actividad de muralismo como otros espacios en los que celebrar el resto de eventos, como por ejemplo la exposición", señala el artista.

El Niño de las Pinturas destaca, además, "la gran facilidad dada por el Ayuntamiento de La Zubia, la concejalía de Cultura y sus técnicos para poder realizar todas las actividades de este evento".

El Ayuntamiento de La Zubia colabora con la celebración poniendo a disposición del proyecto espacios para la realización de los murales, medios técnicos y parte de los materiales necesarios.

El encuentro tendrá también una importante vertiente formativa. Algunos de los artistas de LJDA impartirán talleres a los jóvenes integrantes de la Escuela de Cómic de La Zubia, en los que compartirán técnicas, conocimientos y experiencias con el objetivo de fomentar sus destrezas y alimentar su interés por la creación artística.

Además, los propios estudiantes de la Escuela de Cómic expondrán sus obras en el Centro Carmen Jiménez, sumándose así a una celebración que pretende establecer un diálogo entre artistas con décadas de trayectoria y las nuevas generaciones de creadores.