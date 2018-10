El cierre del presupuesto de 2014 arroja 30 millones de superávit y Villalobos pide "flexibilidad"

Publicado 26/02/2015 16:23:59 CET

A esos 30 millones se suman otros doce de proyectos de las anteriores ediciones del Supera que han quedado pendientes de adjudicación

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La liquidación del ejercicio presupuestario 2014 de la Diputación de Sevilla ha arrojado finalmente un superávit o excedente de unos 30 millones de euros, dinero que será distribuido nuevamente entre los ayuntamientos para la realización de proyectos municipales, unos proyectos para cuyo diseño reclama "flexibilidad" el presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobos, al Gobierno central del PP.

Hablamos de la aplicación de los excedentes económicos procedentes de las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2012 y 2013 de la Diputación. En concreto, la liquidación del ejercicio presupuestario 2012 arrojaba un excedente de 39,3 millones de euros y la de 2013 más de 25 millones. La Diputación, como es sabido, promueve el gasto de los citados 39,3 millones en actuaciones propuestas por los ayuntamientos y canalizadas por los mismos, mientras ha resuelto invertir en la mejora de su propio patrimonio y de políticas generales para la provincia los 25 millones de 2013.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha anunciado ya que los excedentes de la liquidación del ejercicio presupuestario 2014 serán repartidos de nuevo entre los municipios, pidiendo a los ayuntamientos que planifiquen sus propuestas.

El pleno ordinario de este jueves, en ese sentido, ha incluido en su orden del día la liquidación del ejercicio presupuestario 2014, tras lo cual Fernando Rodríguez Villalobos ha manifestado en un comunicado que la "tercera fase del plan Supera estará dotada financieramente con 30 millones de euros y su aprobación plenaria se producirá en próximas fechas".

Según ha especificado el presidente provincial, este nuevo reparto de fondos para proyectos municipales cumplirá "escrupulosamente" con la orden estatal por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, por lo que el programa recogerá la misma tipología de obras que sus antecesores, es decir: inversiones consideradas 'financieramente sostenibles'.

Sin embargo, Villalobos, que asume que las acciones integradas en este tipo de planes no generen gastos estructurales de personal, no comparte que no puedan programarse obras en instalaciones deportivas y educativas, así como para infraestructuras de índole social, como ambulatorios, centros de día o residencias. Por eso, anuncia que reivindicará ante el Gobierno Central que se permita "flexibilidad" en las obras y que el Ejecutivo "abra el abanico" de lo que considera 'inversiones sostenibles', ampliándolas a estos apartados.

SUPERÁVIT EN TRES EJERCICIOS GRACIAS A RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

Con las cifras del ejercicio 2014 definitivamente cerradas, el plenario de la Diputación ha aprobado la liquidación de un presupuesto, el de 2014, que su presidente ha calificado de "marcadamente municipalista, profundamente social y que ha tenido en el punto de mira de sus inversiones a las personas y a los ayuntamientos". El presupuesto de 2014 ha arrojado un superávit o excedente de 30 millones, una circunstancia que su presidente considera que es fruto de las "políticas de racionalización" del gasto y de austeridad a las que obliga la legislación aprobada por el Partido Popular para las corporaciones locales, toda vez que la oposición avisa de que muchos excedentes derivan de partidas presupuestas pero no ejecutadas.

"En la Diputación de Sevilla hemos gestionado cumpliendo escrupulosamente con las imposiciones del Gobierno, que nos limita mucho a la hora de invertir en nuestros municipios", indica Villalobos. Aún así, continúa el presidente, "no sólo hemos desarrollado las acciones que estructuran el presupuesto. Además, hemos podido poner en marcha programas extraordinarios, dirigidos a mejorar los servicios e infraestructuras en nuestra provincia, a dar cobertura y apoyo financiero a nuestros ayuntamientos y a desarrollar políticas de protección social, dirigidas a paliar la situación de las familias más desfavorecidas".

SUPERA III: BENEFICIARIOS LOS MUNICIPIOS MENORES DE 20 MIL HABITANTES

Según ha indicado Villalobos, a los 30 millones de euros procedentes del superávit o excedente del presupuesto de 2014, hay que sumarles otros 12, incorporados del ejercicio 2014 en las partidas Supera, que quedaron pendientes de adjudicación por estrecheces de plazos, y que servirán para "rematar" los expedientes de las dos fases anteriores del Plan.

"En cuatro meses, de septiembre a diciembre del año pasado, la Diputación ha sido capaz de poner en carga 52 millones de euros, de los 64 que se habían destinado para Supera II y II. Y eso, sin saber, hasta julio pasado, qué aplicación iban a tener esas partidas, en función de lo que el Gobierno podía considerar o no como inversión sostenible", explica Villalobos, quien hace hincapié en "el escrupuloso cumplimiento con la Ley de Contratos del Sector Público, en todas sus disposiciones".

"Vamos a invertir hasta el último euro de los planes Supera I y II y esto se traduce en: 4,5 millones de euros para carreteras; 4,3 millones en sustitución de luminarias para ser más eficientes energéticamente, un millón para mantenimiento de parques y jardines y 500 mil euros en programas para la e-administración", enumera Villalobos.

El presidente de la Diputación, durante los habituales contactos que mantiene con ellos, ha pedido a los alcaldes de la provincia que diseñen sus proyectos para incorporarlos al Supera III, un programa que, en palabras de Villalobos, "responderá a criterios poblacionales, beneficiando siempre a los municipios menores de 20 mil habitantes, tal como estipula la propia Ley de Autonomía Local de Andalucía para las diputaciones".