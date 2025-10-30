Adjudicada por 5,5 millones la ejecución de la fase dos del Lago Marítimo en el Puerto de Algeciras

Modelo 3d de la fase dos del proyecto del Lago Marítimo en el Llano Amarillo en el puerto de Algeciras (Cádiz) - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha adjudicado a la Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO) la ejecución por un importe de más de 5,5 millones de euros de la fase dos del proyecto del Lago Marítimo en el Llano Amarillo, en esta localidad de la provincia de Cádiz.

Se trata del tramo que abarca el frente norte del Llano Amarillo y el corredor existente entre el edificio UCA-SEA y la zona del parque infantil del flamenco y el auditorio al aire libre ejecutada por el Ayuntamiento de Algeciras en 2024, ha detallado la APBA en una nota.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, ha expuesto que la adjudicación de la fase dos representa "un nuevo impulso" al proyecto del Lago Marítimo, que ya se ha configurado como "un nuevo espacio de encuentro, ocio, deporte y conocimiento para nuestros vecinos y visitantes".

La propuesta de adjudicación del proyecto es por importe de 5.576.207 euro, más IVA. Las obras, que se desarrollarán durante todo el año 2026, tienen un ámbito de actuación de 16.091 metros cuadrados, incluyendo la rectificación de la alineación actual del cierre norte del Llano Amarillo para mantener constante la anchura del Paseo de Ribera.

La nueva alineación contará con un tramo de 77 metros de prolongación del muelle vertical de bloques, que será el futuro atraque y punto de embarque para el barco de visitas de la APBA.

El resto del cierre norte se rectificará con un nuevo dique en talud de escollera y piezas especiales de hormigón 'Coastalock"' de 3,4 toneladas, diseñadas para crear hábitats intermareales en frentes marítimos, además de una zona de escalones a modo de gradas hacia el mar de 240 metros de longitud. El proyecto recoge además la instalación de tres plataformas de pesca.

Esta fase contempla también la creación de más de 1.300 metros cuadrados de zonas verdes entre parterres y alcorques con 163 árboles y más de 1.600 arbustos, ocho pérgolas con banco papeleras, fuentes y área de cafetería, la prolongación del carril bici en 181 metros hasta conectarlo con el tramo existente en Pérez Arriete o la urbanización de 10.648 metros cuadrados de zonas peatonales con área de juegos infantiles de temática marina, zona de mantenimiento físico para mayores y circuito de calistenia, entre otras actuaciones.