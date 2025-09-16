Algeciras y Tarifa superan los tres millones de pasajeros en la Operación Paso del Estrecho, un aumento del 5,3%

Archivo - Vista del puerto de Algeciras durante la operación salida de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, en el puerto de Algeciras, a 3 de agosto de 2025, en Algeciras, Cádiz, Andalucía (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Operación Paso del Estrecho (OPE) ha finalizado este 2025 con "cifras récord", al asumir los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa el paso de más de tres millones de personas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Esto supone un 5,3% más respecto al año anterior en el número de pasajeros, y un crecimiento del 3,5% en cuanto a vehículos, al haber cruzado por ambos puerto hasta 658.398.

En rueda de prensa, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha afirmado que "nunca se había conseguido este dato tan alto", en referencia a los 3.022.815 pasajeros que han pasado por los puertos gaditanos dentro de esta operación, que implica a otros siete puertos españoles.

El presidente de la APBA ha puesto en contexto estas cifras exponiendo que es como si "cuatro veces y media la población de Sevilla, que está en unos 800.000 habitantes, cruza de Estrecho a través de Algeciras y Tarifa". Además, ha señalado que es como si los 231.000 habitantes que estamos aquí, en el Campo de Gibraltar, lo hacemos 11 veces".

En lo que respecta a vehículos, ha indicado que al compararlo con los matriculados en Sevilla, la cifra de este año de la OPE se puede establecer como si "algo más de la mitad de los vehículos de Sevilla cruzasen al Estrecho a través de nuestros puertos en la época veraniega".

También ha destacado el papel que ha tenido este año el puerto de Tarifa, al ser el que más ha crecido proporcionalmente, al atender a 632.950 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al año anterior, y a 116.751 vehículos, un aumento del 12,4%,

En su conjunto, la Operación Paso del Estrecho ha supuesto para estos dos puertos gaditanos el "65%" de la actividad global. Para Landaluce, "se han conseguido" los objetivos de seguridad y fluidez que se marcaron al inicio del dispositivo, agradeciendo "el compromiso, la responsabilidad y cómo vienen trabajando" todos los que participan en el desarrollo del mismo.