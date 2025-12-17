Almuñécar y Torrenueva Costa se incorporan a Motrilport-Granada reforzando la unidad del destino

Asamblea general ordinaria de Motrilport. - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

Los municipios de Almuñécar, a través de su patronato municipal de Turismo, y Torrenueva Costa han formalizado su incorporación a Motrilport-Granada, sumándose a una iniciativa estratégica que busca refuerza la cooperación institucional y la proyección del Puerto de Motril como motor turístico y económico de la Costa Tropical.

Ambas incorporaciones se hicieron efectivas en el transcurso de la asamblea general ordinaria de Motrilport, celebrada este año en las instalaciones de la cooperativa La Palma.

La concejal de Turismo de Almuñécar y vicepresidenta del Patronato Municipal de Turismo, Beatriz González Orce, ha subrayado que "los cruceros son hoy un ámbito donde se concentra la innovación y un efecto multiplicador para la Costa Tropical".

González Orce ha puesto en valor el carácter consolidado de su municipio como destino de calidad y ha avanzado que "Almuñécar aportará experiencias y paquetes promocionales para que los cruceristas puedan disfrutarlos cuando hagan escala en el Puerto de Motril".

Por su parte, el alcalde de Torrenueva Costa, Placido Lara Maldonado, ha destacado que esta incorporación es una decisión natural tras años de seguimiento del proyecto y participación en ferias a través de la Mancomunidad.

"Hemos visto la evolución y el trabajo que se está haciendo con los cruceristas y con la logística de mercancías; no podíamos quedarnos atrás, especialmente siendo vecinos del puerto", ha señalado.

Ha remarcado además el impacto positivo para una localidad con fuerte base agrícola, al considerar que "estar en Motrilport-Granada es clave porque el puerto es una potencia para toda la comarca".

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha valorado muy positivamente la adhesión de ambos municipios, referentes turísticos de la Costa Tropical, que se suman a los ya integrantes: el Ayuntamiento de Motril, el Ayuntamiento de Salobreña, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Diputación Provincial.

"La unidad del destino es esencial para alcanzar los grandes retos; juntos es más fácil desarrollar no solo el turismo, sino también la industria, el comercio y todo lo vinculado a la actividad portuaria", ha señalado.

PLAN DE ACCIÓN 2026

En relación con el Plan de Acción 2026, se han programado un total de 22 acciones de promoción, de las cuales 10 corresponden al sector de Logística y Mercancías y 12 al sector Turístico.

"El Plan de Promoción se fundamenta en mantener y consolidar la presencia del Puerto de Motril en ferias logísticas, eventos del sector de cruceros y diversas acciones comerciales desarrolladas en nuestro hinterland, con el objetivo de reforzar la visibilidad y el posicionamiento estratégico", ha señalado García Fuentes.

Asimismo, se continúa trabajando de forma activa y coordinada con las entidades de las que forma parte, como MedCruise, CLIA y Suncruise Andalucía, reforzando la colaboración institucional y sectorial.