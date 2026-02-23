El antiguo faro de Garrucha (Almería) y toda su finca salen a subasta por más de 2,6 millones de euros

Parcela en la que se ubica el antiguo faro de Garrucha (Almería). - APA

ALMERÍA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha sacado a subasta pública la finca que alberga el que fuera faro de Garrucha, ubicada en el Paseo de la Marina de la localidad, por un precio mínimo de venta fijado en 2.673.546,65 euros.

El edificio se sitúa en suelo urbano consolidado en pleno corazón del municipio frente al mar, de modo que la finca ocupa una superficie de 4.522,7 metros cuadrados, de los cuales 349 corresponden a lo edificado, según ha detallado la APA en una nota.

La liberación de este bien patrimonial por parte de la APA es el resultado del "esfuerzo gestor" para dar salida a un terreno que lleva cerca de cinco años "sin operatividad y sin conservación" dado que quedó en desuso como señal marítima en 2021 a favor del nuevo faro de Mojácar.

La Autoridad Portuaria prevé destinar los ingresos que obtenga de esta venta al desarrollo de obra portuaria para la atracción de inversión e incremento de tráfico.

Por otra parte, la APA ha ofrecido al Ayuntamiento de Garrucha la linterna del faro "como elemento histórico y símbolo del municipio, para su instalación en el término municipal".

Con el desarrollo urbanístico de Garrucha, el faro quedó integrado en el casco urbano, lo que imposibilitaba su labor como señal marítima, por lo que dejó de prestar servicio a la navegación en septiembre de 2021.

En enero de 2024 la APA inició los trámites para desafectar el terreno y tras los informes emitidos por la Subdirección de Ayudas a la Navegación de Puertos del Estado, la Dirección General de la Costa y el Mar; en 2025, Puertos del Estado informó favorablemente sobre la desafectación de dominio público portuario estatal del Faro de Garrucha.

Tras su paso por la reunión del Consejo de Administración de la APA el pasado octubre, la APA ha procedido a la convocatoria de la subasta de la instalación de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

OFERTAS HASTA EL 8 DE ABRIL

Para poder participar en la subasta, el licitador deberá constituir y presentar una garantía equivalente al cinco por ciento del tipo de licitación, que asciende a 133.677,33 euros, debiendo estar constituida a favor de la Autoridad Portuaria de Almería antes del 8 de abril del presente año, que es la fecha límite de presentación de ofertas.

El pliego de condiciones de la subasta pública al alza con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, junto con sus anexos, estará a disposición de los interesados, hasta el día anterior al fijado como fecha límite para presentar proposición, en el tablón de anuncios de la página web institucional de la Autoridad Portuaria de Almería y en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La presentación de las ofertas ante la Autoridad Portuaria de Almería se deberá efectuar en mano en el Registro General de la Autoridad Portuaria de Almería, sito en Almería, en c/ Muelle de Levante s/n, o enviada por correo certificado. La subasta tendrá lugar mediante acto público en el edificio administrativo de la Autoridad Portuaria el próximo 23 de abril.

Las proposiciones deberán contar de dos sobres: uno con documentación general y el segundo con la proposición económica. Para la primera convocatoria de la subasta, los licitadores podrán presentar la oferta económica por escrito o verbalmente durante el acto de celebración de la subasta, abriéndose a continuación un turno de pujas al alza. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Almería será el que adjudique la subasta.

En el caso de que la subasta quedase desierta en la primera convocatoria, el Consejo de Administración de la APA podrá acordar una segunda, tercera y cuarta subastas, que se celebrarán en las fechas que se señalen en los correspondientes anuncios. También podrán solicitar la enajenación directa de los bienes inmuebles por el tipo de licitación de la última subasta celebrada.