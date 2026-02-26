La APA (Almería) y Marina Mercante firman el traslado de Capitanía y Salvamento para impulsar el puerto-ciudad

Edificio de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo en el Muelle de Levante del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha formalizado el convenio demanial para la ocupación de la segunda planta del edificio de las Instalaciones Fronterizas de Control Sanitario de Mercancías, también Puesto de Control Fronterizo (PCF), que será destinada a la Capitanía Marítima de Almería y al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo.

El acuerdo ha sido firmado este jueves por la presidenta de la APA, Rosario Soto, y la directora general de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Ana Núñez, y permite a la autoridad portuaria avanzar en su objetivo de integrar el edificio administrativo y la torre de Salvamento, ubicados en el Muelle de Levante, en el marco del proyecto puerto-ciudad.

En una nota, Soto ha destacado la "voluntad de colaboración" de ambas instituciones desde que la autoridad portuaria elevase la propuesta a la Dirección General de la Marina Mercante en enero de 2024, hasta la firma del convenio.

"Hemos logrado un nuevo hito en la apertura del Puerto de Almería a la ciudad, ya que entendemos que liberar estas instalaciones para disfrute ciudadano es necesario, puesto que se ubican en el epicentro de la integración urbana del puerto en el Muelle de Levante", ha señalado la presidenta, quien ha agradecido el esfuerzo realizado por Marina Mercante, primando el interés general de la ciudadanía almeriense.

Por su parte, Nuñez ha indicado que este acuerdo es el "fruto de un período prolongado de negociaciones" en las que el objetivo último ha sido "consensuar una solución que permita el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad sin que ello perjudique mínimamente a los servicios que se prestan en Capitanía Marítima y en Salvamento Marítimo".

"Es una muestra más de que el diálogo es productivo siempre, sobre todo cuando se persigue el interés común", ha subrayado la directora general de la DGMM.

DOS MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN

Con la firma de este convenio, la APA se ha comprometido a ejecutar las obras de adecuación de la segunda planta del PCF, de 1.500 metros cuadrados, en el Muelle de Ribera-Poniente del Puerto de Almería, así como a proveer el equipamiento y material pertinente para el desarrollo de funciones de Capitanía Marítima y Salvamento.

Para ello, la autoridad portuaria tiene contemplada una partida presupuestaria de dos millones de euros en su Plan de Inversiones 2026-2027.

El acuerdo demanial incluye que, tras la adjudicación del proyecto, se constituirá una mesa de trabajo en la que participen la APA, Capitanía Marítima y Salvamento para acordar las necesidades técnicas que recogerá dicho proyecto, "manteniendo la línea de diálogo y colaboración institucional que ha prevalecido desde el inicio de las conversaciones".

Asimismo, el convenio establece un plazo de hasta tres meses para el traslado de estos organismos a las nuevas instalaciones, una vez se recepcione la obra.