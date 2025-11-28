La Autoridad Portuaria de Algeciras activa el 9 de diciembre el Servicio Unificado de Mercancías por Carretera

Camiones en el puerto de Algeciras. - APBA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) activará el 9 de diciembre el Servicio Unificado de Mercancías por Carretera (SUMC), de valor añadido dentro de la Plataforma Teleport 2.0 destinado al tráfico de camiones en las líneas del Estrecho. El objetivo de la iniciativa es avanzar hacia un modelo de gestión del tráfico rodado Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta, más inteligente, eficiente y predictivo, según ha señalado.

En una nota, la APBA ha explicado que el SUMC centralizará a partir del 9 de diciembre la gestión de las solicitudes de reservas de embarque para camiones, así como las citas para acceder al recinto portuario.

En este sentido, ha indicado que el nuevo servicio incorpora una capa digital que facilita la coordinación con las navieras del Tráfico del Estrecho en un proceso clave como es la solicitud de reserva de embarque. Además ofrece la trazabilidad completa desde el inicio de la solicitud hasta el embarque, aportando mayor transparencia y eficiencia para todos los agentes involucrados.

Así, a partir del 9 de diciembre todas las peticiones de embarquen deberán tramitarse exclusivamente a través del SUMC, generándose asimismo y de forma obligatoria las correspondientes citas de acceso al recinto portuario.

Finalmente, ha indicado que para garantizar una transición fluida, el 3 de diciembre la Autoridad Portuaria ofrece una sesión formativa on line en la que se explicará con detalle el funcionamiento de la plataforma.