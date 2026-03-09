La Autoridad Portuaria de Algeciras adjudica la construcción de la nueva lonja pesquera por 3,5 millones

Archivo - Recreación de la nueva lonja pesquera que construirá Autoridad Portuaria en el puerto de Algeciras. - APBA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Portuaria de Algeciras (APBA) ha adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios la construcción de la que será la nueva lonja pesquera del Puerto de Algeciras, en la que va a invertir casi 3,5 millones de euros con un plazo de ejecución de 18 meses.

Según ha explicado la APBA en una nota, la nueva lonja tendrá dos alturas y una planta de 22,75 por 50,50 metros, unas dimensiones adaptadas a los flujos y normativas actuales y será "moderna y funcional". Además, tendrá un muelle de descarga de 4,5 metros de ancho y un muelle de desembarco para los pesqueros de cinco metros.

Una vez esté construida la nueva Lonja, la institución portuaria demolerá las actuales instalaciones situadas en el denominado Muelle del Frigorífico, obsoleta desde el punto de visto funcional y que presenta patologías estructurales, según ha indicado.

En este sentido, ha señalado que el antiguo edificio, que data de 1970 y originariamente contaba con 229 metros de largo por 36 de ancho, ya fue demolido parcialmente en 2020 para adaptarse mejor a la nueva demanda del sector. El pasado verano la APBA trasladaba a los representantes de la industria pesquera y administraciones competentes todos los detalles de la que será la cuarta Lonja en la historia del Puerto de Algeciras, iniciativa que fue acogida "muy favorablemente".

En la planta de abajo de la nueva construcción estará situada la sala de subastas, además de la zona de recepción, expedición, almacenamiento de cajas, cámara frigorífica, máquina de hielo, vestuarios y baños, e instalaciones para la oficina veterinaria. En la segunda planta se situarán las oficinas y una sala de formación, entre otras dependencias.

Por su parte, el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha manifestado que "esta nueva lonja es fiel reflejo del compromiso de la APBA con el presente y futuro del sector pesquero de Algeciras y Tarifa que representa una parte esencial de nuestra tradición e historia, y a partir de ahora del futuro".

La APBA ha señalado que en su diseño se han unido tradición y vanguardia, lo que se refleja en los materiales con los que se construirá y en la alta funcionalidad de sus espacios, de conformidad con la normativa vigente.

Así, aunque esté ubicado en el lado portuario de la dársena pesquera, se ha tenido muy en cuenta su proximidad al Lago Marítimo, de forma que la composición de la nueva lonja permite, además de satisfacer sus necesidades de forma eficiente, que el edificio se constituya en un elemento de referencia dentro de la interfaz puerto-ciudad, facilitando su visibilidad desde distintos puntos de ella, en especial desde el muelle de Ribera, al que dispone su fachada principal, y desde la parte alta de la ciudad, mediante la consideración de la cubierta como una fachada más y la integración de la instalación de placas solares en los lucernarios para evitar su impacto visual.

La APBA ha indicado que la demolición de la antigua lonja permitirá, además, ejecutar el retranqueo hacia el muelle pesquero del actual vial Norte-Sur que conecta el Muelle Juan Carlos I con Galera. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Hércules, conjunto de actuaciones que tiene como objetivo la transformación, optimización y modernización de los viales y espacios operativos del interior del Puerto de Algeciras.