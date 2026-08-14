La Autoridad Portuaria de Almería aumenta un 10,3% el tráfico portuario en el primer semestre de 2026

Archivo - Un buque durante una operación de carga de yeso en el Puerto de Almería. - APA - Archivo

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha cerrado el primer semestre de 2026 con un aumento del 10,3 por ciento del tráfico portuario en los puertos de Almería y Carboneras respecto al mismo periodo del pasado año, hasta alcanzar las 3.272.416 toneladas, y se ha situado como la quinta de las 28 autoridades del sistema portuario nacional con mayor crecimiento.

Según ha informado la entidad portuaria en una nota, el incremento se debe principalmente al movimiento de yeso en ambos puertos, que ha ascendido en conjunto a 1,8 millones de toneladas, un 23,6 por ciento más que entre enero y junio de 2025.

"El balance de los primeros seis meses del año es muy positivo y esperamos que, con el esfuerzo inversor que estamos acometiendo desde la autoridad portuaria en mejora de instalaciones e infraestructuras portuarias, a medio plazo registremos mayores incrementos en tráficos, lo que redunde en beneficio de la autoridad portuaria y también de la economía provincial", ha señalado la presidenta de la APA, Rosario Soto.

Los datos del primer semestre sitúan además a la APA como la séptima a nivel nacional en exportaciones, con algo más de dos millones de toneladas de mercancía, un 17 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año.

Dentro de estas exportaciones, la entidad lidera a nivel nacional los envíos al exterior de graneles sólidos, con 1,8 millones de toneladas, un 20,3 por ciento más respecto al primer semestre de 2025.

La APA ha señalado como ventaja competitiva de sus puertos la proximidad a las principales canteras de yeso, que los convierte en la "salida natural" de este material hacia los mercados exteriores.

La provincia de Almería concentra el 70 por ciento de la producción de yeso de España y es líder europea, con un producto de "excelente calidad" por su pureza y "altamente demandado internacionalmente".

"Esta ubicación geoestratégica de nuestros puertos junto a la inversión que estamos ejecutando en obra portuaria, como la ampliación del Muelle de Pechina en el Puerto de Almería, y la puesta en valor de la que fuera terminal de Endesa en Carboneras, hacen que las previsiones de crecimiento en tráfico de graneles sólidos, concretamente de yeso, sean bastante optimistas de cara a los próximos años", ha apostillado Soto.