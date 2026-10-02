La Autoridad Portuaria de Almería ejecuta 30 millones de euros de fondos europeos para 13 proyectos desde 2023

Muelle de Pechina en el Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ejecuta 30 millones de euros de fondos europeos captados desde 2023 gracias a los 13 proyectos presentados a distintas líneas de subvención, que fomentan la competitividad de los puertos de Almería y Carboneras, a través de servicios, instalaciones e infraestructuras más sostenibles y, con ellos el desarrollo económico de la provincia de Almería.

La inversión total en estas obras asciende a 70 millones de euros, según ha indicado en una nota la presidenta de la APA, Rosario Soto, quien ha destacado "la coordinación, el esfuerzo y la eficacia" del equipo técnico de la autoridad portuaria para impulsar los proyectos.

En esta línea, la presidenta ha detallado que, de las 13 actuaciones planificadas con cofinanciación europea, seis ya están finalizadas y siete las restantes acabarán en 2029, toda vez que están en fase de redacción de proyecto y licitación.

Las infraestructuras e instalaciones con mayor respaldo económico por parte de la Unión Europea son la línea de transporte y subestación eléctrica, que se licitará en noviembre con una inversión prevista de 15,5 millones euros, para la implantación del OPS (Onshore power supply - suministro de energía en tierra).

La subestación tendrá capacidad hasta 20 MW y Endesa ya ha autorizado ocho MW. Con esto el Puerto de Almería podrá alimentar hasta cinco buques de línea regular y de manera simultánea, minimizando las emisiones de dióxido de carbono y ruido.

También la ampliación del Muelle de Pechina, una actuación en fase de adjudicación, con una inversión de 26 millones de euros y un plazo de ejecución de dos años, que ha recibido 6 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa (fondos CEF), por ser considerada estratégica para el impuso de una Red Transeuropea de Transporte Eficiente y Sostenible. Contribuirá a atraer inversión e incrementar tráficos.

Con cofinanciación europea, la Autoridad Portuaria de Almería ha hecho de sus edificios, lugares más eficientes energéticamente. Así, ha ejecutado ya la envolvente del edificio administrativo ha llevado a cabo la rehabilitación integral del Varadero y tiene en proyecto la envolvente de la estación marítima y edificios anexos, que supondrá una inversión de más de cuatro millones de euros.

En cuanto a energías renovables, están operativas las plantas de energía fotovoltaica para autoconsumo de la cubierta del Puesto de Control Fronterizo, las instaladas sobre las naves de Ribera II de 660 KW, en proyecto las del Puerto de Carboneras y en licitación la del parking del Muelle de Ribera I del Puerto de Almería, concretamente sobre 1 hectárea de cubiertas.

También se prevé una instalación con una potencia de 885 kW, con la que la APA alcanzará su objetivo de huella de carbono cero en cuanto a consumo directo de energía eléctrica: el 100% de la energía eléctrica consumida directamente por la autoridad portuaria en el Puerto de Almería procederá de energía renovable en 2027.

Otras actuaciones que ejecuta la APA con apoyo económico de la Unión Europa son equipamiento para el control fronterizo a través del sistema Entry/Exit System (EES) - Sistema Europeo de Entradas y Salidas para el control de pasajeros de terceros países; el centro de segundas ventas de pescado; el punto limpio y centro de entrega de residuos en el Puerto Pesquero de Almería, e instalaciones de eficiencia energética relativas a la iluminación portuaria.