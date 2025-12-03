La Autoridad Portuaria de Almería expone sus proyectos de energía e infraestructuras en NISE Sevilla 2025

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, interviene en la mesa de debate sobre logística avanzada portuaria junto a los presidentes de los puertos andaluces en el congreso NISE Sevilla 2025. - APA

Los puertos de Almería y Carboneras han participado en NISE Sevilla 2025, el foro 'Nueva Industria en el Sur de Europa' que durante dos días ha reunido a las principales empresas del sector industrial del sur peninsular, y en el que se ha analizado el avance hacia un modelo económico más ecológico y digital.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha intervenido en una mesa de debate, junto al resto de los presidentes de los puertos de interés general del Estado en Andalucía, en la que se ha ahondado en la logística avanzada portuaria y el papel de los puertos en la soberanía estratégica europea.

Durante su intervención, Soto ha destacado iniciativas que "la APA está llevando a cabo en los puertos de Almería y Carboneras en materia de energías renovables, para reducir la dependencia de energía eléctrica, y de nuevas infraestructuras portuarias, que aumentarán la capacidad de los enclaves portuarios para la atracción de inversión del sector industrial y reforzarán la competitividad de las empresas locales, como las dedicadas a la extracción de yeso".

En este sentido, ha recordado que en la provincia de Almería se extrae el 70 por ciento de este mineral en España, "siendo la cantera de yeso de Europa, y que se exporta vía marítima a todos los continentes".

La presidenta también se ha referido a la colaboración del Puerto de Carboneras para aumentar la capacidad de la desaladora instalada a pocos metros a través de una nueva tubería que discurre por dominio público portuario marítimo y terrestre, y que permite reforzar el abastecimiento de agua a toda la zona del levante.

Esta actuación ha hecho frente a los intensos periodos de sequía y ha permitido, llegada la situación, "pudiendo satisfacer las necesidades de zonas tensionadas hídricamente".

Las siete autoridades portuarias ubicadas en Andalucía han posicionado la unidad de sus puertos como la gran plataforma logística del sur de Europa, ubicada geoestratégicamente en el Mediterráneo y Atlántico, frente al norte de África, y con capacidad de adaptación al tejido empresarial "para ser claves en la reindustrialización".

Por otro lado, la APA ha estado también presente en la zona expositiva en este congreso, organizado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, la Red de Ciudades Industriales de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, y la organización de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme).