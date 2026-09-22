La Autoridad Portuaria de Almería participa en la reunión de Puertos del Estado sobre competitividad y digitalización

Participantes en la reunión anual de presidentes y directores del sistema portuario de interés general, celebrada en la Autoridad Portuaria de Avilés. - APA

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, y la directora de la entidad, María Ángeles Guarnido, han participado en la reunión anual de trabajo y coordinación de los máximos responsables del sistema portuario de interés general, en la que se han abordado asuntos orientados a reforzar la competitividad del sistema.

El encuentro, organizado por Puertos del Estado, tiene lugar este año en la Autoridad Portuaria de Avilés y ha sido inaugurado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano. El sistema portuario de interés general está integrado por 28 autoridades portuarias que gestionan 46 puertos.

Según ha trasladado la entidad en una nota, se ha reivindicado el compromiso con la descarbonización y la digitalización, respaldado por una fuerte inversión dirigida a la optimización y modernización de las infraestructuras de la red portuaria del país.

La inversión prevista para 2027 supera los 1.500 millones de euros en el conjunto del sistema portuario y asciende a más de 7.000 millones hasta 2030.

En el encuentro también se han tratado los avances en cuestiones como la revisión que la Unión Europea lleva a cabo de la Directiva sobre emisiones y las aportaciones del Observatorio EU-ETS lanzado por el organismo, que alertan de "efectos no deseados para la competitividad de los puertos".

Otros asuntos abordados han sido los planes de protección de puertos, la proyección internacional de los puertos españoles y, especialmente, la creación de un Foro Iberoamericano de Puertos.