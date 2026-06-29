La Autoridad Portuaria de Almería prevé 86 millones de inversión hasta 2030 y un 75% más de tráfico de mercancías

La presidenta de la APA, Rosario Soto, durante la reunión mantenida con Puertos del Estado para presentar el Plan de Empresa 2027. - APA

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha presentado a Puertos del Estado su Plan de Empresa 2027, que recoge inversiones por valor de 86 millones de euros hasta 2030 en obra portuaria, descarbonización y apertura del Puerto de Almería a la ciudad, además de una previsión de crecimiento del 75 por ciento en tráfico de mercancías en cuatro años respecto a los seis millones de toneladas actuales.

El documento, presentado por la presidenta de la APA, Rosario Soto, al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, "refuerza la inversión" y muestra un "crecimiento constante" de los tráficos portuarios en los puertos de Almería y Carboneras hasta 2030.

Según ha precisado la APA en una nota, el Plan de Empresa se elevará posteriormente al Consejo Rector de Puertos del Estado para su valoración y al Consejo de Administración de la entidad portuaria, a finales de año, para su aprobación.

La inversión prevista se encuentra respaldada por las cuentas saneadas de la autoridad portuaria, que cerró 2025 con endeudamiento cero y un beneficio de 13 millones de euros. A ello se suman especialmente por las estimaciones de aumento del tráfico de yeso en los dos puertos de interés general que gestiona la APA, Almería y Carboneras.

PRINCIPALES INVERSIONES PARA 2027

Las principales partidas presupuestarias para 2027 están destinadas a la ampliación del Muelle de Pechina, actualmente en fase de adjudicación, y a la ejecución de cuatro hectáreas más de la integración urbana puerto-ciudad en el Muelle de Levante y Almadrabillas.

Esta actuación está a expensas del informe favorable de los pliegos por parte del Consejo de Ministros para su licitación.

El plan también incluye la subestación para la electrificación de los muelles y la implantación del sistema OPS en el Puerto de Almería, la instalación fotovoltaica de Ribera I, la renovación de pasarelas de embarque de pasajeros y la envolvente de la estación marítima para hacer el edificio eficiente energéticamente.