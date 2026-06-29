Publicado 29/06/2026 17:29

La Autoridad Portuaria de Almería prevé 86 millones de inversión hasta 2030 y un 75% más de tráfico de mercancías

La presidenta de la APA, Rosario Soto, durante la reunión mantenida con Puertos del Estado para presentar el Plan de Empresa 2027.
La presidenta de la APA, Rosario Soto, durante la reunión mantenida con Puertos del Estado para presentar el Plan de Empresa 2027. - APA

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha presentado a Puertos del Estado su Plan de Empresa 2027, que recoge inversiones por valor de 86 millones de euros hasta 2030 en obra portuaria, descarbonización y apertura del Puerto de Almería a la ciudad, además de una previsión de crecimiento del 75 por ciento en tráfico de mercancías en cuatro años respecto a los seis millones de toneladas actuales.

El documento, presentado por la presidenta de la APA, Rosario Soto, al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, "refuerza la inversión" y muestra un "crecimiento constante" de los tráficos portuarios en los puertos de Almería y Carboneras hasta 2030.

Según ha precisado la APA en una nota, el Plan de Empresa se elevará posteriormente al Consejo Rector de Puertos del Estado para su valoración y al Consejo de Administración de la entidad portuaria, a finales de año, para su aprobación.

La inversión prevista se encuentra respaldada por las cuentas saneadas de la autoridad portuaria, que cerró 2025 con endeudamiento cero y un beneficio de 13 millones de euros. A ello se suman especialmente por las estimaciones de aumento del tráfico de yeso en los dos puertos de interés general que gestiona la APA, Almería y Carboneras.

PRINCIPALES INVERSIONES PARA 2027

Las principales partidas presupuestarias para 2027 están destinadas a la ampliación del Muelle de Pechina, actualmente en fase de adjudicación, y a la ejecución de cuatro hectáreas más de la integración urbana puerto-ciudad en el Muelle de Levante y Almadrabillas.

Esta actuación está a expensas del informe favorable de los pliegos por parte del Consejo de Ministros para su licitación.

El plan también incluye la subestación para la electrificación de los muelles y la implantación del sistema OPS en el Puerto de Almería, la instalación fotovoltaica de Ribera I, la renovación de pasarelas de embarque de pasajeros y la envolvente de la estación marítima para hacer el edificio eficiente energéticamente.

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