La Autoridad Portuaria de Almería se propone impulsar el tráfico de graneles sólidos con nueva industria este año

El subdirector de Estrategia y Negocio de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto. - APA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) se ha propuesto impulsar el tráfico de graneles sólidos tanto desde el puerto de Almería como el de Carboneras en lo que resta de 2026 mediante un impulso a la industria de ambos espacios a través de la captación de inversión efectuada en los últimos años.

"Esta actividad portuaria nos hará más competitivos y elevará la creación de empleo en la provincia", ha valorado la presidenta de la APA, Rosario Soto, tras la reunión mantenida con el subdirector de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, para la implantación de industria.

Junto con el equipo directivo de la APA, ambos representantes han abordado el avance de los nuevos proyectos que se encuentra en tramitación administrativa y con los que se pretende una "maximización y diversificación de tráficos portuarios".

El máximo responsable en Estrategia de Puertos del Estado, con más de 30 años de trayectoria en el organismo público incluida la presidencia entre 2021 y 2025, ha asesorado al equipo de la APA en la redacción de los pliegos para la implantación en el Puerto de Almería de una industria de tuberías de acero promovida por la empresa Noksel, que ha solicitado una parcela de dominio público portuario con una superficie de más de cuatro hectáreas.

En lo que respecta al Puerto de Carboneras, en la reunión han abordado la puesta en valor de las antiguas instalaciones portuarias de Endesa, para incrementar exponencialmente las exportaciones de granel sólido de la Autoridad Portuaria de Almería, que ya lidera en el sistema portuario nacional.