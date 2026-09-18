Ayuntamiento y Puerto de Huelva crean un equipo de trabajo permanente para la reforma del Muelle de Levante

Celebración de la Comisión Puerto-Ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Puerto-Ciudad ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria en la que se ha acordado la constitución de un equipo de trabajo permanente para coordinar las necesidades que vayan surgiendo durante la ejecución de la reforma integral del Muelle de Levante. Con esta iniciativa, ambas instituciones refuerzan la colaboración y el trabajo conjunto para "garantizar el desarrollo de uno de los grandes proyectos de transformación de la ciudad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el nuevo equipo estará integrado por representantes de las distintas áreas municipales implicadas en el proyecto y tendrá como objetivo atender las necesidades del Puerto, agilizar permisos y tramitaciones y coordinar cuestiones esenciales como la movilidad durante el desarrollo de las obras, facilitando que la actuación avance conforme a los plazos previstos.

Tras la reunión, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que la Comisión Puerto-Ciudad es un órgano creado al inicio del actual mandato para "trabajar juntos en todos aquellos proyectos y necesidades conjuntos que tienen la ciudad y el puerto de manera coordinada, porque una de las cosas que aprendí durante mi etapa como presidenta del Puerto es que el diálogo entre todas las administraciones debe ser esencial para avanzar y que Puerto y Ayuntamiento deben ir de la mano para el crecimiento de Huelva".

En este sentido, Miranda ha subrayado que la creación de este equipo permanente responde a la "necesidad" de mantener "la máxima coordinación e implicación entre todos" ante una iniciativa con "la complejidad y dimensión" como es la reforma del Muelle de Levante, con el objetivo de "agilizar todo lo necesario para que el gran proyecto transformador de Huelva en su fachada marítima avance al ritmo que se quiere, cumpla sus plazos y muy pronto los onubenses podamos ver cómo nuestra ciudad se integra en su ría".

Durante su intervención, la regidora también ha recordado que la reforma del Muelle de Levante es "un proyecto de Huelva, financiado en Huelva, pensado en Huelva y para Huelva, al tratarse de una actuación ejecutada con fondos propios del Puerto de Huelva y concebida para transformar la relación de la ciudad con su ría".

"Es un proyecto de ciudad, un proyecto transformador que va a cambiar la imagen de Huelva y que nos va a permitir cumplir el sueño de abrazar a la Ría", ha destacado Miranda.

Por su parte, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha asegurado que "se han dado pasos claves para el acercamiento del Puerto a la ciudad y la puesta en marcha de proyectos estratégicos para captar nuevas inversiones e implantar actividades que contribuyan al desarrollo socioeconómico de Huelva y su provincia". "Todo ello con una planificación coordinada, rigurosa y basada en el consenso mutuo, entre el Puerto y el Ayuntamiento de Huelva en beneficio del futuro de la ciudad".

Igualmente, Santana ha puesto de manifiesto que el proyecto de remodelación integral del Muelle de Levante representa "un revulsivo para el turismo y el crecimiento económico de Huelva, tras impulsar un desarrollo paisajístico, que le dará protagonismo a la ría y a la vez integrará toda la oferta abierta a la ciudad de nuestro frente portuario".

En lo referente a los plazos, el presidente del Puerto de Huelva ha afirmado que la licitación de la obra saldrá durante el mes de octubre, "con el objetivo de que pueda ser adjudicada durante el primer semestre de 2027".

Sobre el proyecto hay que recordar que la actuación permitirá recuperar 80.000 metros cuadrados de suelo portuario para ampliar zonas verdes, para ampliar el parque Zafra el cual crecerá hasta la ría, para la construcción de aparcamientos y espacios de ocio, actuaciones todas que además favorecerán la generación de actividad económica y empleo.

La intervención contempla asimismo el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica y la eliminación de las barreras que actualmente separan la zona portuaria de la urbana, avanzando hacia una mayor integración del frente portuario con la ciudad.

En este sentido, y para tratar de reducir al máximo las molestias propias de una obra de esta envergadura, durante la actuación se van dejar en uso dos carriles para no cortar el tráfico completo en la avenida. Además, tal y como se ha acordado en la reunión, se va a trabajar de forma coordinada para que ambas fases del proyecto, soterramiento y urbanización, se hagan de forma conjunta y puedan finalizar al mismo tiempo.

SEGUIMIENTO DE LA ZAL Y FERIA DE OTOÑO

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Puerto-Ciudad también se ha abordado el cronograma de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), tras la aprobación de su concesión por el Consejo de Administración del Puerto de Huelva.

Al respecto, Miranda ha afirmado "que este es otro de los grandes elementos tractores para el desarrollo de Huelva" que tuvo la oportunidad de poner en marcha cuando fue presidenta del Puerto y que el Consejo de Administración del pasado miércoles ya aprobó su concesión.

"Por este motivo, el Puerto nos ha informado de los siguientes pasos a seguir para llevar a cabo un proyecto de urbanización que debe ser ahora aprobado por el Consejo de Ministros, al que ya se ha enviado todo el expediente, así que espero que Huelva no tenga que esperar un año y medio para el visto bueno como pasó con el Muelle de Levante", ha abundado.

Igualmente, Alberto Santana ha puesto de manifiesto, que este espacio, situado en el término de Huelva se convertirá "en un centro de logística avanzada vinculado tanto a sectores industriales como a la logística general relacionada con el puerto, que generará numerosas oportunidades de creación de actividad económica y empleos".

Asimismo, la Comisión Puerto-Ciudad ha analizado las "necesidades" y cambios vinculados a la celebración de la Feria de Otoño, que este año amplía su presencia hacia la ría con la instalación de las pruebas ecuestres en el Muelle de Levante y la creación de una nueva calle en la avenida de Hispanoamérica.

Con estas actuaciones, Ayuntamiento y Puerto de Huelva reafirman su voluntad de trabajar de manera coordinada, compartir objetivos y trasladar una imagen de unidad institucional en torno a los grandes proyectos que marcarán el futuro de Huelva.