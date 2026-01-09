Baleària y Fred. Olsen Express incorporan el 'Buenavista Express' a la ruta Huelva-Canarias

Buque de Baleària y Fred. Olsen Express. - BALEÀRIA

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleària y Fred. Olsen Express incorporan el buque Buenavista Express a la ruta entre Huelva y Canarias, que tomará el relevo del ferry Sicilia a partir del 24 de enero de 2026. Desde ese momento, la conexión pasará a estar operada por los buques Marie Curie y Buenavista Express, manteniendo "un servicio fiable, eficiente y adaptado para pasaje y mercancía rodada".

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, el primer viaje del Buenavista Express tendrá lugar el 24 de enero, con salida desde el Puerto de Huelva y destino Santa Cruz de Tenerife, marcando su incorporación operativa a esta línea marítima de referencia entre la Península y el archipiélago.

Tras más de siete años de servicio conjunto, esta conexión se ha consolidado como "una de las principales rutas marítimas entre Canarias y la Península", tanto para el transporte de pasajeros como para la carga rodada.

El barco es un buque de tipo ROPAX que puede transportar hasta 1.850 metros lineales de carga. Con una eslora de 172 metros, es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 21,5 nudos. Tiene capacidad para albergar hasta 1.250 pasajeros y 390 vehículos, más de 200 camarotes entre dobles y cuádruples con espacio para 750 pasajeros, cerca de 550 plazas en distintos tipos de butacas, cafeterías y servicios de restauración y terrazas.

Además, contará con prestaciones especiales para mascotas, camarotes adaptados para pasajeros con movilidad reducida, así como otros de los servicios que caracterizan a esta ruta marítima.