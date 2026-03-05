Baleària programa salida especial desde la Estación Marítima de Málaga a Ceuta por 'La Cuna de la Legión'

Buque Baleària - BALEÀRIA

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Baleària pondrá en marcha los próximos 6 y 8 de marzo un servicio marítimo especial entre la Estación Marítima de Málaga y Ceuta con motivo de la celebración de 'La Cuna de la Legión', uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario de la ciudad autónoma.

La operativa extraordinaria ha sido organizada por Baleària. La salida del ferry desde el Puerto de Málaga será el 6 de marzo con destino a Ceuta, mientras que el viaje de regreso se realizará el 8 de marzo, han indicado en un comunicado.

Esta programación especial tiene como objetivo reforzar la conectividad entre ambas ciudades ante el incremento de desplazamientos previsto durante ese fin de semana.

'La Cuna de la Legión' congrega cada año a miles de participantes y visitantes. La puesta en marcha de esta conexión adicional permitirá absorber parte de la demanda asociada tanto a los deportistas como a sus acompañantes y al público general.

Asimismo, con el objetivo de facilitar el acceso de los viajeros a la terminal, la Estación Marítima ha puesto a su disposición un servicio de aparcamiento gratuito en el Puerto de Málaga.

Ignacio del Río, socio y responsable de Activos de OCP, ha señalado que "la activación de este tipo de operativas extraordinarias demuestra que existe una demanda real y sostenida de conexión entre Málaga y Ceuta. Cada escala contribuye a consolidar la relación marítima entre ambas ciudades".

"Iniciativas como esta permiten testar la capacidad operativa y la respuesta del mercado, y pueden servir de base para impulsar en el futuro una conexión más estable y reforzada entre Málaga y Ceuta", ha asegurado.

La Estación Marítima de Málaga está gestionada por Ocean Capital Partners, empresa concesionaria y accionista de control, a través de la compañía Eurogate Group Terminals. Desde esta posición, la firma impulsa iniciativas orientadas a optimizar la operativa y reforzar el papel del puerto como nodo estratégico de conectividad para el tráfico de pasajeros.

Por último, han valorado que "con esta salida especial, la Estación Marítima de Málaga refuerza su capacidad de adaptación a necesidades específicas de movilidad, contribuyendo al correcto desarrollo logístico del evento y a la dinamización de los flujos entre ambas orillas".