Colegio de Arquitectos de Huelva reconoce con una placa Docomomo la singularidad de dos edificios del Puerto

Dos edificios del Puerto de Huelva situados en la Glorieta de las Canoas del Muelle de Levante exhibirán desde este viernes una placa Docomomo a iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva con motivo del Día Mundial de la Arquitectura.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, se trata de dos edificios gemelos, denominados en su construcción 'Pabellones para los servicios del Puerto', diseñados por el arquitecto madrileño Francisco Sedano Arce, cuya construcción comenzó en el año 1936 y finalizó en 1942. El hecho de concederles la placa Docomomo significa que están registrados como "inmuebles con repercusión e importancia en la arquitectura moderna".

En este sentido, la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva su "destacada" labor de puesta en valor y difusión del patrimonio arquitectónico de Huelva mediante la colocación de la placa Docomomo en los edificios situados en la Glorieta de las Canoas, ya que "contribuye a realzar la singularidad de estos inmuebles, patrimonio del Puerto de Huelva".

Por su parte, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, Francisco Rodríguez-Pantoja, ha asegurado que se trata de poner en valor el "patrimonio a veces oculto", ya que se trata de edificios "por los que podemos pasar todos los días, sin fijarnos en su singularidad y modernidad".

En el acto de colocación de la placa han estado también presentes el director general de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe Arias; el segundo teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez; y la vicedecana del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, Nieves Viejo, entre otros.

Estos edificios albergan actualmente las oficinas de los departamentos de Conservación, Instalaciones y Operaciones Terrestre, por un lado, y Desarrollo de Negocio y Comercial y la sede de la Oficina Técnica de HuelvaPort (Asociación para la Promoción Comercial del Puerto de Huelva), por otro. El edificio de la oficina principal de la Autoridad Portuaria de Huelva también exhibe una placa Docomomo desde hace unos años.

Docomomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement) es una organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno.

La Fundación Docomomo Ibérico, con sede en Barcelona, coordina la consecución de esos objetivos en España y Portugal. Desde el inicio de sus actividades, en 1993, Docomomo Ibérico ha llevado a cabo numerosas iniciativas de documentación y estudio del patrimonio moderno en los territorios ibéricos que se han concretado en bases de datos online, publicaciones, exposiciones, congresos, rutas de arquitectura y campañas de protección de edificios, entre otros.

LA HUELLA DEL ARQUITECTO FRANCISCO SEDANO

Según la información facilitada por la arquitecto Lourdes de la Villa, el arquitecto humanista Francisco Sedano Arce ha sido un protagonista "indiscutible" de la mejor arquitectura de la ciudad de Huelva y de su configuración urbana. De su labor exhiben sus calles "huellas elocuentes", fundamentalmente la Gran Vía, donde proyectaría aparte de distintos edificios residenciales, los Palacios Municipal y Provincial, sedes del Ayuntamiento y Diputación, respectivamente.

Entre su obra podemos destacar edificios de una arquitectura innovadora, como la casa Clauss Kindt, los pabellones para los Servicios de la Autoridad Portuaria de Huelva, el Kiosko-Bar de los Jardines del Muelle, el Edificio residencial en Calles San José esquina calles La Palma y Ruiz Vélez y el conjunto de 37 viviendas para Caballeros Inválidos y Obreros.

Los edificios proyectados para la Autoridad Portuaria de Huelva, objeto de colocación de la placa Docomomo de este año en reconocimiento a su reseñable valor como arquitectura vinculada al Movimiento Moderno, fueron inscritos en el año 2006 en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Así, la obra de Francisco Sedano constituye el eslabón de la cadena que enlaza la labor realizada por aquellos arquitectos que trabajaron en la Huelva de las tres primeras décadas del siglo pasado, como son Luis Saavedra Navarro, Mateo Gayá Prado, Gonzalo Aguado y José María Pérez Carasa, entre otros.

Aquellos que una vez terminados sus estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, se afincan en Huelva a partir de los años cuarenta, entre ellos, Alejandro Herrero Ayllón, Ricardo Anadón Frutos y Juan Miguel Rodríguez Cordero, autores junto a Sedano Arce, José María Morales Lupiáñez y Francisco Riera Limestre, del conjunto de edificios que componen la Huerta Mena.