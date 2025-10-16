El congreso Citca activa la innovación y la sostenibilidad de la economía azul basada en el turismo en Granada

Foto de familia de la apertura del IV Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros - PUERTO DE MOTRIL

GRANADA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Barceló Granada Congress ha sido el escenario de la inauguración oficial del IV Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros (Citca) Suncruise 2025, bajo el lema 'Donde el mar se funde con la innovación'.

Organizado por Suncruise, la asociación que agrupa a los puertos de interés general del Estado en Andalucía, Ceuta y Melilla, el congreso reúne durante dos días a más de 300 profesionales del sector marítimo, turístico y portuario, con la participación de autoridades, empresarios, académicos y expertos nacionales e internacionales.

La bienvenida institucional ha contado con la intervención de seis representantes de las principales instituciones públicas vinculadas al desarrollo del turismo marítimo en Andalucía. El presidente de Suncruise y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha destacado que "Citca Suncruise es mucho más que un congreso: es una plataforma de colaboración entre puertos, empresas y territorios para impulsar la economía azul y situar a Andalucía en el centro de la innovación marítima del Mediterráneo".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha subrayado la importancia del evento para consolidar el papel del puerto motrileño como motor económico de la región. "Motril es hoy una referencia en turismo náutico y de cruceros, y este congreso refuerza nuestra apuesta por un modelo sostenible que combine crecimiento, innovación y compromiso con la comunidad".

Desde Puertos del Estado, Pedro García Navarro, director de Explotación, ha señalado que "la transformación digital, la descarbonización y la sostenibilidad son los tres ejes sobre los que se construye el futuro de los puertos. Citca Suncruise es un excelente escaparate para mostrar el liderazgo de España en esta transición".

La representante de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, directora general de Promoción y Fomento del Turismo, destacó el papel del turismo azul dentro de la estrategia turística andaluza: "Nuestra comunidad ha sabido entender que el mar es una oportunidad, no solo económica, sino también cultural, ambiental y social. Citca Suncruise refleja esa visión de conjunto que nos hace avanzar hacia un destino más competitivo y responsable".

Por su parte la vicepresidenta segunda de la Diputación de Granada, Marta Nievas, ha remarcado la importancia de vincular el turismo con el territorio: "La Costa Tropical y el conjunto de Granada tienen mucho que aportar a la economía azul. La clave está en que la innovación no sea un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio de las personas y del desarrollo local".

Finalmente, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha cerrado la bienvenida institucional señalando que "Granada se abre hoy al mar a través de este congreso. Citca es un ejemplo de cómo la cooperación entre territorios permite construir una oferta turística diversa, sostenible y con vocación internacional".