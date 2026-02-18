El Consejo de Administración del Puerto de Huelva aborda más de una veintena de concesiones y autorizaciones

Consejo de Administración del Puerto de Huelva. - PUERTO DE HUELVA

HUELVA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Huelva ha celebrado este miércoles la primera sesión del año del Consejo de Administración, presidida por el presidente de esta institución, Alberto Santana, en la que ha destacado el "relevante" número de concesiones y autorizaciones abordadas en esta ocasión, "como latido del aumento constante de implantación de nuevas empresas en la zona de servicios".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Santana también ha recordado el volumen total de tráfico alcanzado durante el año 2025, con un movimiento superior a 30,3 millones de toneladas, "una cifra que muestra la estabilidad del puerto onubense".

Además, el presidente del Puerto de Huelva ha puesto en valor el dinamismo del puerto onubense, por "su esfuerzo inversor, el elevado número de proyectos ejecutados a lo largo del pasado ejercicio relacionados con el crecimiento de la actividad logística y portuaria y las relaciones puerto-ciudad". Asimismo, ha destacado el "relevante" número de concesiones y autorizaciones abordadas en esta ocasión, "como latido del aumento constante de implantación de nuevas empresas en la zona de servicio del Puerto de Huelva, así como la ampliación de la actividad de empresas de la comunidad portuaria".

De esta forma, en el capítulo de otorgamientos de concesiones y autorizaciones administrativas, así como prórroga y modificaciones de las mismas, se han tratado en esta sesión del Consejo de Administración, más de una veintena de proyectos. Entre ellos, destaca la autorización administrativa otorgada a la empresa Stemdo Astrea en la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, destinada al desarrollo de tecnologías.

En cuanto a instituciones, se ha otorgado una autorización a la Diócesis de Huelva con destino a dependencias de información y atención a marineros.

En relación al ejercicio 2025, el Puerto de Huelva ha registrado más de 4,2 millones de metros cuadrados concesionados en su zona de servicio, con casi 300 títulos otorgados.